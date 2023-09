Aragonès asistirá a la manifestación de la Diada

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha anunciado en una entrevista a Els matins de TV3 que asistirá a la manifestación de la Diada que organiza la Asamblea Nacional Catalana (ANC) después de que el año pasado renunciara a hacerlo. «Mi previsión es participar en la manifestación del 11 de septiembre», ha dicho.

Aragonés, que ha subrayado que a la manifestación habrá la ANC, Òmnium, la Asociación de Municipios por la Independencia y otras muchas entidades independentistas, ha alegado que este año irá a la concentración porque «la situación es diferente» y la protesta, según él, está muy enfocada «hacia la presión hacia el gobierno español con ocasión de la investidura«.

También ha destacado que la protesta de la Diada servirá para recordar que «nuestro objetivo es la independencia del país y todo el que tenemos que conseguir». «No solo avanzar hacia la amnistía, sino también a resolver el conflicto político con el Estado. Es decir, que Cataluña pueda decidir, pueda votar; y se pueda implementar el resultado», ha subrayado.

Puigdemont i Aragonès a la sortida del restaurant i just abans de dirigir-se a Castell Rose on s’ha trobat/Quico Sallés

Ofrecimiento a Junts

Aragonés ha ofrecido a Junts per Catalunya una negociación «coincidente y coordinada» con el PSOE para una posible investidura de Sánchez y ha celebrado que «decida ahora explorar esta negociación que hacía un año veían imposible». En este sentido, ha remarcado que «cuando, a ERC, estábamos solos, conseguimos pasos. Si se añaden otras formaciones se multiplicarán los efectos».

Además, el presidente ha recordado que él no se ha movido de su posición y ha señalado que «hace un año decía que hay que forzar el Estado a continuar negociando para resolver el conflicto político, con la amnistía y la autodeterminación como soluciones».

Amnistía para Puigdemont, pero no para Borràs

El presidente de la Generalitat ha defendido una amnistía que incluya a Carles Puigdemont, pero ha excluido a la presidenta de Junts, Laura Borràs, porque el caso de la Institución de las Letras Catalanas (ILC) «no tiene nada que ver con el 1-O«. «Su partido y su entorno puede considerar que es injusto, pero los hechos nada tienen que ver con el 1-O y una amnistía hace referencia a unos hechos y no a unas personas», ha remarcado.

La presidenta de Junts, Laura Borràs, després de l’executiva del partit / ACN

También ha excluido a los agentes de policía encausados por el 1-O de un eventual acuerdo de amnistía. «¿Quién está en el exilio? ¿La policía? ¿Quién ha estado en prisión? ¿La policía? ¿Quién tiene el patrimonio de su familia embargado? ¿La policía? No hay ningún policía en el exilio. Enfoquémonos donde está el problema, que es la represión injusta del independentismo«, ha añadido.

Descarta el retorno de Junts

El presidente de la Generalitat ha asegurado que el retorno de Junts al Gobierno catalán «no está sobre la mesa» porque, según él, «de un gobierno no se va entrante y saliente». «Un gobierno necesita una continuidad y queremos trabajar con Juntos en todos los ámbitos en que sea posible. Me gustaría hacerlo también con la CUP y comunes», ha añadido.