La CUP també viatjarà a Brussel·les per escoltar Puigdemont

En les pròximes vint-i-quatre hores el president a l’exili, Carles Puigdemont, compareixerà des de Brussel·les per explicar quines són les condicions de la seva formació a l’hora de negociar una possible investidura del candidat del PSOE, Pedro Sánchez. De la mateixa manera que ho faran des d’ERC, la CUP també viatjarà fins a la capital europea per tal d’escoltar quines són les línies vermelles que marca Puigdemont. Segons han explicat aquest dilluns a la tarda, les dues persones escollides pels anticapitalistes per viatjar fins a Brussel·les són el diputat de la CUP-NCG Carles Riera i el portaveu del secretariat nacional, Edgar Fernández.

Els anticapitalistes entomen aquesta sortida amb cert “escepticisme”, i amb l’objectiu d’evidenciar que cal que l’independentisme fixi els objectius estratègics per “reactivar la mobilització social que avanci en la ruptura amb l’estat”. Asseguren que només hi van a “escoltar”, és a dir, que no tenen cap intenció de reunir-se, ni formalment ni de manera informal, amb Puigdemont. També han volgut deixar molt clar que des de la CUP no es reunirien en cap moment amb l’Estat sense que aquest suposat escenari de diàleg inclogués “explícitament” l’amnistia i l’autodeterminació. De fet, a través d’una piulada al seu compte de Twitter, Riera ha deixat clara aquesta idea: “Només podríem concebre un escenari de diàleg amb l’Estat si incorporés, explícitament i indestriable, l’amnistia i l’autodeterminació. Demà serem a Brussel·les perquè ens cal que l’independentisme activi la mobilització, només així avançarem en l’alliberament nacional i social”, sentencia.

La presència d’ERC

Qui també farà acte de presència des de Brussel·les a la compareixença de Puigdemont és Esquerra Republicana. Així ho ha explicat aquest matí la vicesecretària de Feminismes i LGTBI dels republicans i diputada al Parlament, Raquel Sans, i assegura que les persones designades per “seguir teixint aliances” amb els de Puigdemont en aquesta conferència són els diputats al Congrés Teresa Jordà i Francesc-Marc Álvaro. En una roda de premsa des de la seu del partit, Sans ha volgut recordar que l’aposta de negociar una investidura del candidat socialista sempre l’han liderat des dels republicans, tot i que ara “tothom que s’hi sumi és benvingut”.