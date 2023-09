Talls de carreteres i molta precipitació acumulada a causa de la DANA

Els forts aiguats d’aquest cap de setmana a la zona sud de Catalunya, especialment a les Terres de l’Ebre, ocasionats per la Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA), popularment coneguda com a gota freda, han deixat unes quantes conseqüències al territori afectat. Un cop acabades les pluges ja es pot fer el recompte de precipitació acumulada. A Santa Bàrbara (Montsià), per exemple, es van acumular 269 litres entre la mitjanit de dissabte i diumenge al matí. Aquest és un dels punts on les pluges van colpejar amb més intensitat en el que és el tercer episodi amb 200 litres de pluja a Alcanar en cinc anys.

Segons les dades de 284 pluviòmetres de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) i la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM), la precipitació acumulada entre dissabte i diumenge ha superat els 50 litres de pluja en 30 minuts en punts del Montsià. Alcanar ha sigut el principal epicentre de les pluges. De fet, 203 dels 206 litres registrats en aquesta població van caure en 2 hores i mitja de diumenge al matí; i si analitzem les dades més concretament el recompte deixa 106,5 litres en 1 hora, 61,4 litres en 30 minuts i 3,8 litres en 1 minut.

Mas de Barberans és un dels altres municipis amb més acumulació de pluja. Dels 187,9 litres de diumenge al matí, 85,3 litres van caure en 1 hora, 50,7 litres en 30 minuts i 3,2 litres en 1 minut. Ja feia 23 anys que l’estació d’aquesta població no registrava un dia tan plujós com aquest diumenge. La darrera vegada va ser l’octubre de l’any 2000, durant un temporal excepcional a les Terres de l’Ebre, quan es van registrar 286,6 litres el dia 23 i 443,4 litres entre els dies 22 i 23. Per altra banda, la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques (XDDE) va registrar 10.648 llamps núvol-terra, dels quals 1.010 a Catalunya, entre dissabte i diumenge. Les comarques més afectades van ser el Montsià (349 llamps), el Baix Ebre (259 llamps) i la Terra Alta (116 llamps).

Imatge del tall de l’AP-7 entre Freginals i Ulldecona / ACN

Talls a les carreteres

Aquesta mateixa DANA també ha causat afectacions en una dotzena de carreteres de la xarxa viària de la Diputació de Tarragona, segons el balanç de l’administració provincial. Una d’aquestes carreteres afectades, la qual ara com ara continua tallada, és la TV-3443, a Amposta. Ahir a la tarda ja es va poder reobrir el tram inicial per donar accés a l’empresa Padesa, però el desbordament del barranc encara impedeix que la circulació es produeixi amb normalitat.

Tercer episodi d’Alcanar

Les pluges han despertat la indignació entre els veïns d’Alcanar, i és que l’estació pluviomètrica d’aquesta població ha registrat tres episodis de gran intensitat de pluja els últims 5 anys. El més important, l’aiguat de fa dos anys (1 de setembre de 2021), va ser semblant al de diumenge però encara una mica més intens. Concretament, va deixar 256,7 litres en 24 hores, dels quals més de 200 litres van caure en 2 hores i mitja i 77,7 litres en 30 minuts. Algunes altres estacions de les Terres de l’Ebre, com ara la d’Ulldecona (Montsià) o la de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), van captar el dia més plujós des del temporal Glòria. Aquests municipis van recollir diumenge 115,8 i 106,4 litres, respectivament.