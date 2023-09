Úrsula Corberó ha estat una de les convidades estrella de Jordi Basté a l’estrena nova temporada d’El món a RAC1. Després de l’editorial típica, en la qual ha donat la benvinguda als oients, ha tingut el privilegi de ser el primer en entrevistar l’actriu catalana abans que s’estreni la sèrie El cuerpo en llamas.

Netflix s’ha inspirat en el cas de la Guàrdia Urbana i els ha escollit a ella i a Quim Gutiérrez per posar-se en els papers de Rosa Peral i Albert López respectivament. Aquest divendres s’estrenarà una ficció basada en fets reals que promet ser una de les més vistes d’aquest setembre. Sis anys després de l’assassinat d’un agent de la Guàrdia Urbana i amb els dos acusats condemnats com a culpables, l’Úrsula explica com li va arribar l’oferta.

Úrsula Corberó explica quin objectiu tenia en interpretar la Rosa Peral

L’actriu reconeix que no coneixia gaire el cas abans de rebre el guió, però que ràpidament va adonar-se que era un caramel: “Aquest era un repte com a actriu i com a persona perquè ha estat bastant intens. Aquest és un personatge amb molta presència i mai no havia fet un personatge que estigués en el 90% de les escenes… Va haver-hi un procés bastant llarg amb moltes reunions i de pensar-m’ho molt. Vaig documentar-me i vaig adonar-me que aquest era un cas que genera molta morbositat i que, fins i tot, acaba apropant-se a l’amarillisme. Finalment, vaig decidir tirar-me a la piscina i fer-ho. Ja veurem què passa”.

Diu que el que més la va atraure va ser poder aprofundir en per què havia actuat així Rosa Peral: “Crec que la gent no fa les coses perquè sí i trobava interessant intentar humanitzar aquest personatge de dona, mare, policia, sexualment activa i assassina. Tot això crea un còctel Molotov que, com a actriu, fa que t’atregui. Ella no es conforma amb una sola persona perquè cada persona li dona una cosa diferent. Tots els comentaris que em feia eren superficials sobre el cas, volia aprofundir una mica més en la psicologia del personatge i trobar prémer certes tecles que fessin que d’alguna manera l’espectador l’entengui. Aquest era el meu objectiu”.

“Per a nosaltres era molt important que els espectadors fos conscient que no tot és blanc o negre. És molt important que vegin que aquesta és una tragèdia per a molta gent! Crec que l’últim capítol és impactant perquè té aquesta cosa humana dels personatges”, ha afegit.

Sobre la preparació d’aquest paper, l’Úrsula reconeix que no ha estat fàcil perquè ha volgut aïllar-se de tot el que s’havia publicat per poder ser objectiva i no deixar-se influir sobre el que es deia del seu personatge: “No vaig veure res abans de rodar, ni tan sols el Crims. Volia fer el meu propi procés creatiu i no deixar-me portar pel que llegia a la premsa. Necessitava empatitzar amb el personatge per poder interpretar-la i així ho he fet, he empatitzat amb Rosa Peral”.

L’actriu va fer una aturada després de l’èxit mundial de La casa de papel

Convertida en una de les actrius més importants de l’últim any, ha estat compaginant diversos projectes: “Després de La casa de Papel vaig haver de parar perquè estava molt perduda… Faig teràpia des que tinc 17 anys, en faig molta i, a vegades, crec que encara en necessito més. Vaig haver d’aturar-me per pensar i per saber què volia fer en l’àmbit professional”.

“Aquella sèrie va ser molt bonica, ho recordo com una passada i ple de coses maques. Ara bé, és veritat que va ser intens i tot de cop. No ens esperàvem gens aquest èxit que va tenir, ja que no estava planejada per ser un hit mundial i no sé què va passar, però va acabar sent una cosa boja. No tinc ni p… idea de la clau del seu èxit”, ha reconegut en aquesta primera entrevista d’una llarga promoció.