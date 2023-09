Úrsula Corberó ha sido una de las invitadas estrella de Jordi Basté en el estreno nuevo temporada de El món a RAC1 . Después de la editorial típica, en la que ha dado la bienvenida a los oyentes, ha tenido lo privilegio de ser el primero en entrevistar a la actriz catalana antes de que se estrene la serie El cuerpo en llamas .

Netflix se ha inspirado en el caso de la Guardia Urbana y los ha escogido a ella y a Quim Gutiérrez para ponerse en la piel de Rosa Peral y Albert López respectivamente. Este viernes se estrenará una ficción basada en hechos reales que promete ser una de las más vistas de septiembre. Seis años después del asesinato de un agente de la Guardia Urbana y con los dos acusados condenados como culpables, Úrsula explica cómo le llegó la oferta.

Úrsula Corberó explica qué objetivo tenía al interpretar a Rosa Peral

La actriz reconoce que no conocía mucho el caso antes de recibir el guion, pero que rápidamente se dio cuenta de que era un caramelo: «Este era un reto como actriz y como persona porque ha sido bastante intenso. Este es un personaje con mucha presencia y nunca había hecho un personaje que estuviera en el 90% de las escenas… Hubo un proceso bastante largo con muchas reuniones y de pensármelo mucho. Me documenté y me di cuenta de que este era un caso que genera mucho morbo y que, incluso, acaba rozando el amarillismo . Finalmente, decidí tirarme a la piscina y hacerlo. Ya veremos qué pasa».

Dice que el que más le atrajo fue poder profundizar en por qué había actuado así Rosa Peral: «Creo que la gente no hace las cosas porque sí y encontraba interesante intentar humanizar este personaje de mujer, madre, policía, sexualmente activa y asesina. Todo esto crea un cóctel Molotov que, como actriz, hace que te atraiga. Ella no se conforma con una sola persona porque cada persona le da una cosa diferente. Todos los comentarios que me hacía eran superficiales sobre el caso, quería profundizar algo más en la psicología del personaje y pulsar ciertas teclas que hicieran que de alguna manera el espectador le entienda. Este era mi objetivo».

«Para nosotros era muy importante que los espectadores fueran consciente que no todo es blanco o negro. ¡Es muy importante porque esta es una tragedia para mucha gente! Creo que el último capítulo es impactante porque tiene esta cosa de humanizar a los personajes», ha añadido.

Sobre la preparación de este papel, Úrsula reconoce que no ha sido fácil porque ha querido aislarse de todo lo que se había publicado para poder ser objetiva y no dejarse influir sobre lo que se decía de su personaje: «No vi nada antes de rodar, ni siquiera el Crims . Quería hacer mi propio proceso creativo y no dejarme llevar por lo que leía a la prensa. Necesitaba empatizar con el personaje para poder interpretarla y así lo he hecho, he empatizado con Rosa Peral».

La actriz hizo una parada después del éxito mundial de La casa de papel

Convertida en una de las actrices más importantes de los últimos años, ha estado compaginando varios proyectos: «Después de La casa de Papel tuve que parar porque estaba muy perdida… Hago terapia desde que tengo 17 años, hago mucha y, a veces, creo que todavía necesito más. Tuve que pararme para pensar y por saber qué quería hacer en el ámbito profesional».