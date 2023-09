Alcanar reclama canviar el model urbanístic per evitar més danys per pluges

Les pluges d’aquest cap de setmana a les Terres de l’Ebre han tornat a causar estralls al municipi d’Alcanar. És per això que l’alcalde del municipi, Joan Roig, ha reclamat a la Generalitat que faci un estudi acurat per revertir el model urbanístic actual. “Tenim plans urbanístics de fa molt temps, que es van desenvolupar de forma descontrolada, sense criteris meteorològics prou rigorosos”, ha avisat Roig aquest diumenge en una entrevista a Catalunya Ràdio. En la conversa també ha demanat crear una comissió d’experts “per estudiar un problema que és molt greu”. Roig ha lamentat que “antigament es va fer una lectura errònia de l’urbanisme, amb edificis enmig de barrancs i lleres” i ha recordat que aquest és el tercer aiguat que viu el municipi des del 2018. “Si no actuem, ens tornarem a trobar el mateix problema molt aviat”, ha dit.

Roig ha explicat que la pluja torrencial d’aquest cap de setmana s’ha emportat algunes actuacions que el municipi havia impulsat per resoldre desperfectes causats pels aiguats del setembre del 2021. L’alcalde ha ressaltat que la situació que viu Alcanar és “extraordinària” i s’ha mostrat “preocupat” per l’acumulació d’episodis meteorològics violents.

Prèviament, el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena ha apuntat des de la mateixa emissora que fenòmens com el d’aquest diumenge “obliguen a fer una reflexió”, també en l’àmbit urbanístic. “Però cal ser conscients que són zones on viu molta gent”, ha precisat, tot assenyalant la complexitat de revertir zones habitades. Elena ha destacat la importància de treballar aquests fenòmens “amb molta anticipació” i ha agraït la tasca dels serveis d’emergències, “que estaven tots preparats per actuar amb màxima energia”.

Els veïns, farts

A més de les exigències de l’alcalde d’Alcanar, els veïns del municipi s’han abocat a les xarxes socials per mostrar la seva indignació després de viure el tercer aiguat en poc més de cinc anys i que ha tornat a causar destrosses al poble. Les inundacions més importants viscudes aquest cap de setmana s’han donat a prop de la costa, on es va permetre construir un seguit d’urbanitzacions en “zones potencialment inundables”, ja que es troben just on es formen barrancs quan plou.

Per entendre millor les imatges de les inundacions a Alcanar (Montsià) només cal mirar el mapa de les zones potencialment inundables a la zona, on hi veiem que en les darreres dècades s'han urbanitzat zones que es troben al bell mig de barrancs. Potser cal que reflexionem… pic.twitter.com/ewWwqnWlz3 — Àlex (@alexsnclmnt) September 3, 2023

La majoria dels ciutadans s’han preguntat “què s’ha canviat” després de les inundacions de fa dos anys, que ja van deixar grans destrosses a Alcanar. En aquesta línia també han afegit que durant les últimes inundacions ja es va haver-hi problemes amb aquestes urbanitzacions situades just a sobre dels barrancs. Finalment, els veïns també han apuntat que, més enllà de les inversions econòmiques que faran falta per rescabalar els danys del cap de setmana, han demanat que de cara a la pròxima tempesta s’actuï amb més previsió, ja que “cada cop seran més freqüents”.