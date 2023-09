El món cultural i polític català s’acomiada de Carme Junyent

Aquest diumenge ens ha deixat una de les referents de la llengua català les últimes dècades, la lingüista i professora Carme Junyent, víctima d’un càncer. El panorama polític i cultural del país ha trigat massa a reaccionar a la notícia i mostrar el seu condol a la família i donar un últim adeu.

Des del món polític, El president de la Generalitat, Pere Aragonès, s’ha mostrat “molt colpit” per la mort de Junyent a qui ha qualificat de “lluitadora, sàvia i tenaç en la defensa i projecció de la llengua”. Alhora, el president ha destacat “la seva tasca i el compromís amb el catal”. Al seu torn, la presidenta del Parlament, Anna Erra, ha assegurat que Catalunya trobarà a faltar el mestratge i llibertat de Junyent per parlar sobre la llengua.

Per la seva part, la consellera de Cultura del govern, Natàlia Garriga, ha recordat el compromís de Junyent per defensar el català i la resta de llengües minoritzades. Alhora, ha destacat que ella ha estat una de les figures principals per fer prendre consciència a moltes persones sobre la importància de mantenir la llengua. Des dels partits polítics han estat diversos els que han volgut recordar la figura de la lingüista, com per exemple el president Puigdemont, que ha assegurat que “amb el seu exemple ens esperonava tots, per la llengua, la vida i el país”.

Des d’ERC, Diana Riba ha comentat que la seva feina ingent per la llengua i el país sempre serà recordada. El secretari general de Junts, Jordi Turull, també ha mostrat la seva mostra de condol comentant que “el país i la nostra llengua sempre estaran en deute” amb Junyent a qui ha qualificat de “dona valenta, culte i lliure”.

Lamentem la mort de @CarmeJunyent, defensora del català i de totes les llengües minoritzades. El seu compromís ha fet prendre consciència a moltes persones sobre la importància de mantenir la llengua. La recordarem sempre. Una forta abraçada a la família i amics. https://t.co/VAn0Ptvaic — Natàlia Garriga (@natalia_garriga) September 3, 2023

El meu condol a tots vosaltres. El llegat i el record que ens deixa són immensos, i perduraran. Que descansi en pau una dona que amb el seu exemple ens esperonava tots, per la llengua, la vida, el país. https://t.co/K7LvWEtZs2 — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) September 3, 2023

Per la seva banda, el president d’ERC, Oriol Junqueras, ha agraït a Junyent tota la seva feina i ha assenyalat que la seva mort coincideix amb els aniversaris de les defuncions del rector de Vallfogona i d’Aurora Bertrana. “Qualsevol cultura serà sempre deutora d’aquesta mena de referents intel·lectuals”, ha assegurat.

El món cultural, consternat

Des del món cultural, Òmnium s’han mostrat “commocionats” per la mort de Junyent, a qui han qualificat de “lluitadora incansable per la defensa de la llengua catalana i totes les llengües minoritzades del món”. Alhora, també han assegurat que “el seu llegat i conviccions sempre ens acompanyaran”. El president de l’entitat, Xavier Antich ha assegurat que ens deixa un referent de la llengua i que les lletres catalanes, però també totes les llengües del món, trobaran molt a faltar el compromís, el rigor i entusiasme. Per acabar ha sentenciat que el millor record de Junyent és “persistir en la defensa d’una vida plena en català”.

La Institució de les Lletres Catalanes ha lamentat la seva defunció i han assegurat que és “una gran pèrdua”, mentre que l’Institut d’Estudis Catalans ha subratllat que la seva veu és “insubstituïble”. “Una dona opinionàtica i lliure. Una donassa. Una gran pèrdua”, ha afirmat Izaskun Arretxe, directora de la ILC.

El Grup Koiné ha lamentat la mort de “la sàvia, lluitadora i lingüista de referència” Carme Junyent i s’han fet seva la “lluita pel manteniment de la diversitat lingüística i per poder viure i morir plenament en català”. Per la seva banda, l’Associació d’Editors en Llengua Catalana ha expressat el seu condol per la mort d’una “gran lingüista i defensora de la llengua catalana”.