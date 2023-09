MÉTEO | Fortes pluges i un petit tornado afecten les Terres de l’Ebre

Les pluges han arribat a Catalunya. Les tempestes d’aquest dissabte han entrat al territori català pel sud i l’oest i han arribat a provocar un petit tornado al Delta de l’Ebre. A més, ja han deixat pràcticament 70 litres per metre quadrat de pluja al parc natural dels Ports. La DANA prevista per aquest cap de setmana també ha generat registres d’almenys 54 litres per metre quadrat a Mas de Barberans (Montsià), 49 a Gandesa (Terra Alta) o 43 a Ulldecona (Montsià). A més, també s’han registrat pluges per les comarques de Ponent, l’Alt Pirineu i en diversos punts dels Pirineus centrals i orientals i també a la costa del Penedès.

Durant tot el dia, el Servei Meteorològic de Catalunya ha avisat que hi ha perill molt alt de pluja intensa al Montsià, el Baix Ebre, la Ribera d’Ebre, el Baix Camp i el Tarragonès, i amb menys intensitat a la resta de les Terres de l’Ebre i del Camp de Tarragona. Tot i això, es creu que les pluges podrien arribar fins a l’àrea metropolitana de Barcelona. De fet, ha actualitzat aquest dissabte el Pla Especial d’Emergències per Inundacions a Catalunya (Inuncat), que divendres va entrar en fase d’alerta.

A banda de les pluges, per aquest cap de setmana també es preveu fort onatge al litoral des del Maresme al Montsià. Segons l’SMC, a partir del migdia de diumenge i fins a la mitjanit s’espera maregassa (onades de més de 2,5 metres) a la meitat sud de Catalunya, amb notable mar de fons de component est. Per això es demana molta precaució a les zones de costa, i allunyar-se de ports i espigons on trenquin fort les onades.

De cara a aquest diumenge, el Meteocat ha activat el Pla Especial d’Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Ventcat) per la previsió de fortes ratxes del Maresme a les Terres de l’Ebre i també al centre i oest del país. Les comarques on s’espera un vent més intens són el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès. També s’hi espera fort onatge.