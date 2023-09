MÉTEO | Protecció Civil activa l’alerta per pluges al sud de Catalunya

Les tempestes tornen a Catalunya. Les últimes previsions del Meteocat indiquen que aquest dissabte al matí la meitat sud del país veurà com arriben les primeres puges. Alhora, des de Protecció Civil ja van alertar aquest divendres que els mapes indiquen que l’episodi de pluges podria ser més intens del que s’indicava en un principi. És per això que des de les autoritats ja s’ha activat la fase d’alerta de l’Inuncat perquè a mesura que avancin les hores, les pluges aniran augmentant d’intensitat i l’afectació territorial. Concretament, sempre segons les previsions, les pluges començaran per la Terra Alta, el Baix Ebre i el Montsià i s’estendran al llarg del matí o primeres hores de la tarda a altres comarques com el Segrià, les Garrigues, la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Baix Camp, la Conca de Barberà, l’Alt Camp, el Tarragonès i el Baix Penedès.

Les tempestes deixaran d’afectar la depressió central cap al vespre, però augmentaran en intensitat al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i Tarragonès. En aquest sentit, es preveu que la pluja afecti amb molta intensitat, mentre que per a la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, l’Alt Camp, el Baix Penedès, l’Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat la intensitat serà menor. Les pluges també poden arribar a la Conca de Barberà amb un grau encara menor, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya.

Aquestes pluges intenses poden comportar episodis de fins a 40 mil·límetres en 30 minuts i afectar al llarg del dia. Les comarques afectades poden ser el Baix Llobregat, l’Alt Penedès, el Garraf, el Baix Penedès, el Tarragonès, l’Alt Camp, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Segrià, la Terra Alta, la Ribera d’Ebre, el Priorat, el Montsià, el Baix Ebre i el Baix Camp. Per tot plegat, des de Protecció Civil es demana molta prudència en les activitats a l’aire lliure i en la mobilitat per aquestes comarques, i especialment no circular ni travessar rieres o zones inundables ni a peu ni amb el vehicle.

Fort onatge diumenge

A banda de les pluges, per aquest cap de setmana també es preveu fort onatge al litoral des del Maresme al Montsià. Segons l’SMC, a partir del migdia de diumenge i fins a la mitjanit s’espera maregassa (onades de més de 2,5 metres) a la meitat sud de Catalunya, amb notable mar de fons de component est. Per això es demana molta precaució a les zones de costa, i allunyar-se de ports i espigons on trenquin fort les onades.

Finalment, s’ha emès una prealerta del Pla Especial d’Emergències per Risc de Vent a Catalunya (Ventcat) perquè les previsions indiquen que a durant tot el diumenge s’esperen ratxes fortes de vent de component est que poden superar el llindar dels 20 metres per segon al litoral i prelitoral central de Catalunya, des del Maresme al Tarragonès.