VÍDEO | Així és l’hotel més antic del món: 1.300 anys rebent clients

Ubicació de luxe, bona decoració, instal·lacions i un rècord mundial. Aquests són els atractius de l’hotel japonès Nishiyama Onsen Keiunkan, que és l’hotel més antic de tot el món, amb 1.311 anys rebent hostes en les seves espectaculars instal·lacions. Es tracta d’un hotel de quatre estrelles que ha rebut el segell del Llibre Guiness dels Rècords com l’hotel més antic del món. Es va fundar en la transició de l’era Keiun -entre els períodes històrics del país coneguts com a Asuka i Nara- i ofereix als hostes endinsar-se al folklore japonès més tradicional. L’hotel està situat a la zona de Yamanashi, una regió muntanyosa del país, i té molt bones vistes. Des de l’hotel es pot veure el Mont Fuji i el llac Kawaguchi, que està a prop de l’hotel i es pot visitar.

Vídeo on es pot veure com és l’hotel japonès reconegut com el més antic de tot el món. L’establiment porta obert més de 1.300 anys / Youtube

Piscines termals per a relaxar-se i desconnectar en un entorn mil·lenari

Ara bé, no és un hotel per anar-hi a fer teletreball, ja que el principal inconvenient que té és que no té accés a Internet i no hi ha wifi. Això no sol importar els hostes que el trien per a visitar-lo, ja que hi van a descansar, desconnectar i aprofundir en la cultura japonesa en un lloc que porta rebent clients des de fa 1.300 anys. A més, els clients aprofiten les piscines termals de l’hotel per a banyar-se mentre contemplen aquestes espectaculars vistes al llac i a una de les muntanyes més famoses del món. La sauna completa la zona de relaxació de l’hotel japonès. Una àmplia sala per dinar i sopar afegeix el toc gastronòmic a una experiència de rècord que no deixa indiferent cap turista.