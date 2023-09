VIDEO | Así es el hotel más antiguo del mundo: 1.300 años recibiendo clientes

Ubicación de lujo, buena decoración, instalaciones y un récord mundial. Estos son los atractivos del hotel japonés Nishiyama Onsen Keiunkan, que es el hotel más antiguo de todo el mundo, con 1.311 años recibiendo huéspedes en sus espectaculares instalaciones. Se trata de un hotel de cuatro estrellas que ha recibido el sello del Libro Guiness de los Récords como el hotel más antiguo del mundo. Se fundó en la transición de la era Keiun -entre los periodos históricos del país conocidos como Asuka y Nara- y ofrece a los huéspedes adentrarse en el folclore japonés más tradicional. El hotel está situado en la zona de Yamanashi, una región montañosa del país, y tiene muy buenas vistas. Desde el hotel se puede ver el Monte Fuji y el lago Kawaguchi, que está cerca del hotel y se puede visitar.

https://www.youtube.com/watch?v=ddu8dmkgqx4 Video donde se puede ver cómo es el hotel japonés reconocido como el más antiguo de todo el mundo. El establecimiento lleva abierto más de 1.300 años / YouTube

Piscinas termales para relajarse y desconectar en un entorno milenario

Ahora bien, no es un hotel para ir a hacer teletrabajo, puesto que el principal inconveniente que tiene es que no tiene acceso a Internet y no hay wifi. Esto no suele importar los huéspedes que lo eligen para visitarlo, puesto que van a descansar, desconectar y profundizar en la cultura japonesa en un lugar que lleva recibiendo clientes desde hace 1.300 años. Además, los clientes aprovechan las piscinas termales del hotel para bañarse mientras contemplan estas espectaculares vistas en el lago y a una de las montañas más famosas del mundo. La sauna completa la zona de relajación del hotel japonés. Una amplia sala por comida y cenar añade el toque gastronómico a una experiencia de récord que no deja indiferente ningún turista.