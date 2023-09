Un poble català vol atraure habitants amb pisos nous i barats: els requisits

L’Ajuntament de la Vansa i Fórnols, un petit poblet situat a Lleida, a la comarca de l’Alt Urgell, està buscant nous habitants i ho fa oferint pisos nous i molt econòmics per a famílies que s’hi vulguin instal·lar. Molts dels pobles petits de Catalunya que han anat perdent població busquen fórmules per atraure nous habitants, però el cas de Vansa i Fórnols és encara més avantatjós perquè el consistori ofereix pisos completament nous a un preu molt assequible. Vansa i Fórnols té només 170 habitants que estan repartits en vuit nuclis. L’Ajuntament vol omplir els carrers de gent per tornar la vida al municipi, i per això ha publicat un conjunt de requisits per a les famílies que vulguin anar a viure a la localitat en un dels set pisos de protecció oficial que ha construït el consistori.

Els pisos disponibles estan al poble de Cornellana, en un edifici anomenat Hortal que està situat a deu minuts de la Vansa i Fórnols. Els nou habitatges destinats a acollir noves famílies tenen dues habitacions, cuina oberta al menjador, lavabo, traster i una plaça de pàrquing i es lloguen per només 290 euros al mes. Així, es pot accedir a un habitatge completament nou -tot i que sense mobles- per un preu molt econòmic al qual només s’hi han de sumar despeses de subministraments. La regidora de cultura, habitatge i repoblament de la Vansa i Fórnols, Mercè Valls, va explicar a RAC1 que estan estudiant com posar-hi calefacció amb un sistema sostenible, però que els pisos tenen estufa de llenya i moltes comoditats.

Vansa i Fórnols / Ajuntament de Vansa i Fórnols

Els requisits per optar a un d’aquests pisos

Els requisits per a poder accedir a un d’aquests habitatges és estar inscrit al registre de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial, no tenir un habitatge en propietat i garantir que es tractarà de l’habitatge habitual i que, per tant, s’utilitzarà per a viure-hi durant tot l’any. L’Ajuntament, a més, prioritzarà els candidats que tinguin fills per tal de revitalitzar l’escola més pròxima, la de Tuixent, a cinc quilòmetres.