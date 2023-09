El PP acusa Sánchez de “vendre la dignitat” per pactar amb Junts i ERC

A poques setmanes per viure la primera sessió d’investidura al congrés espanyol, el Partit Popular no té els suports necessaris perquè Alberto Núñez Feijóo pugui ser president del govern espanyol. Amb només el suport de Vox tancat, però, els populars han dedicat tot el dissabte a retreure al PSOE que busqui pactar amb els nacionalistes. La popular que més ha carregat contra Pedro Sánchez i els socialistes ha estat la portaveu al Parlament Europeu, Dolors Montserrat, que els ha acusat de “vendre la dignitat” de l’estat espanyol a canvi “d’un grapat de vots” que els permetin continuar a la Moncloa. “Espanya necessita un govern de la majoria d’espanyols, i no dirigit per Otegi, Puigdemont i Junqueras”, ha etzibat Montserrat durant la cloenda de l’inici de curs del PP a la demarcació de Barcelona.

L’exministra ha assegurat que Sánchez podria oferir als partits independentistes catalans pactar un referèndum a canvi del seu suport: “El PP ens presentem a la investidura amb 172 vots, mentre ell vol fer-ho a dos passos de l’amnistia i no descartin també un referèndum, perquè tot li val per continuar al poder”.

Es presentaran “per Espanya”

És per això que Montserrat ha defensat que Feijóo es presentarà a la investidura “per Espanya”, mentre ha retret a Sánchez que vulgui “vendre el país per poder aguantar al poder”. “Volem un govern que pensi en la majoria, sense haver de demanar permís als independentistes”, ha asseverat la popular, que ha acusat el PSOE de “fer mercadeig” amb la majoria dels partits de l’arc parlamentari. “Parlen de bloc de progrés mentre cedeixen sense protestar davant la trepitjada de drets dels catalans i negocien amb partits que tenen etarres condemnats”, ha criticat Montserrat, tot afegint que “això no és progrés, sinó una humiliació a Espanya i una traïció als espanyols”.

La popular ha subratllat que el PP “es deixarà la pell” per governar amb una proposta “d’estabilitat i sentit d’estat”, i ha tret pit del lideratge exercit pel partit des de diversos governs autonòmics des de les passades eleccions del maig: “Sempre estem a l’altura del que exigeix el país”.

Feijóo “fa perdre el temps a Espanya”

Al seu torn el president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, ha retret Feijóo que estigui “fent perdre un temps preciós a Espanya” amb la seva “investidura fake” amb l’objectiu de “guanyar temps al capdavant” de la seva formació. Així ho ha manifestat Sánchez en un acte del PSOE a Màlaga, amb el qual ha iniciat el curs polític i ha subratllat que el procés d’investidura de Feijóo és “una llarga crònica d’un fracàs anunciat” per no comptar amb la majoria absoluta que li permetria convertir-se en president del govern espanyol.

Per a Sánchez, la investidura del líder dels populars és “una mentida” que suposa un “drama” perquè amb ella es fa “perdre el temps a Espanya”, un país que no es mereix això i al qual li convé “dir no a un Govern del PP secundat per Vox”.

En aquest sentit, ha enlletgit que el PP “s’inventi excuses”, entre elles que el PSOE “no és un partit d’Estat” i que el PP sí que és un partit constitucionalista quan, ha incidit Sánchez, porta “cinc anys incomplint la Constitució en bloquejar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ)”.