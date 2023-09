La nova manera de lluitar per l’oficialitat del català a la Unió Europea

L’oficialitat del català a la Unió Europea està més a prop que mai, per això les diverses entitats a favor de la llengua han redoblat els seus esforços en la matèria. La que més ha aixecat la veu ha estat Plataforma per la Llengua que aquest dissabte ha publicat una nova web per pressionar a les institucions comunitàries per reclamar poder parlar en català a Europa. Concretament, l’entitat ha publicat catalaoficial.eu, una web que dona el tret de sortida a una campanya intensa en favor de l’oficialitat mentre duri la presidència espanyola de la UE i, especialment, abans de les reunions del Consell del 19 de setembre i del 23 d’octubre, prèvies a una possible investidura de Pedro Sánchez.

Per pressionar per a l’oficialitat del català, Plataforma per la Llengua publicarà cada dia una conseqüència negativa de la no oficialitat del català a través del portal, i reclama a la ciutadania del país a signar i a donar força a la campanya amb un donatiu. L’ONG del català s’ha posat com a objectiu obtenir un mínim de 15.000 euros per poder dur a terme accions visibles, tant dins com fora del domini lingüístic, sobre les conseqüències de l’oficialitat, així com per fer diplomàcia exterior per aconseguir que els estats de la UE acceptin el català com a llengua oficial.

A més, aquesta nova web inclou una secció de preguntes freqüents que donen resposta a diversos aspectes relacionats amb aquesta qüestió, els efectes que suposa ser una llengua oficial de la UE i diversos elements que ajuden a comparar la situació actual del català respecte d’altres llengües oficials de dimensions similars.

Presidència espanyola de la UE

Aquesta nova campanya arriba en el moment que Espanya ostenta la presidència rotatòria de la UE, ja que consideren que “és una bona finestra d’oportunitat” per aconseguir aquesta reivindicació històrica, ja que l’Estat espanyol té ara una capacitat negociadora superior a l’habitual. En aquest sentit, Plataforma per la Llengua reclama al govern espanyol que “faci valdre aquesta posició favorable per obtenir l’acceptació de la resta de països de la Unió per afegir el català al llistat de llengües oficials del Reglament 1/1958”.