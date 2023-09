El PSOE no descarta una investidura de Sánchez pel 17 d’octubre

Comença el mes de setembre, i amb ell s’acosta el dia assenyalat al calendari per celebrar el debat d’investidura que pretén convertir el candidat del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el nou president espanyol. Tenint en compte que les previsions d’investidura són cada vegada menys favorables a sortir del debat amb nou responsable de la Moncloa, els partits ja miren més enllà del 26-27 de setembre. És per això que, aquest divendres, el portaveu del PSOE al Congrés dels Diputats, Patxi López, ha assegurat en una entrevista a RNE que des del partit no descarten que el debat d’investidura de Pedro Sánchez tingui lloc el 17 d’octubre.

Amb aquesta data fixada, López creu que cal “no fer massa plans” perquè hi haurà “activitat parlamentària” durant les setmanes posteriors al primer debat d’investidura, ja que considera que Feijóo fracassarà estrepitosament. Preguntat per si ja estan negociant obertament amb la resta de formacions polítiques una possible investidura de Sánchez, López afirma categòricament que per ara només hi ha “converses” amb els grups parlamentaris, però no s’ha obert cap “negociació”. Una afirmació que segueix la línia de les declaracions d’aquest passat dijous del president a l’exili, Carles Puigdemont.

El diputat del PSOE, Patxi López, en una sessió plenària al Congrés dels Diputats, el 16 de desembre de 2021 | Europa Press

Rebuig a Urkullu

En aquesta mateixa conversa, López també s’ha volgut referir a la proposta de “plurinacionalitat” del lehendakari basc Íñigo Urkullu. El portaveu assegura que des dels socialistes rebutgen aquest plantejament perquè consideren que no és positiva per avançar en la plurinacionalitat de l’Estat perquè, al seu entendre, implica que Espanya avanci a diverses “velocitats”. Una idea que es contraposa amb les declaracions de la vicepresidenta segona en funciona i líder de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, qui l’ha valorat molt positivament. Díaz creu que la proposta d’Urkullu seria positiva per a l’Estat i assegura que “aquesta ha de ser la legislatura d’un nou acord territorial”.