Junts crea un Secretariat Permanent en l’arrencada de les negociacions de la investidura

Les negociacions de Junts per Catalunya de cara a la investidura encara no han començat. O almenys això mantenen Carles Puigdemont i l’executiva en els comunicats gairebé calcats que han difós avui. Primer ha sigut el president a l’exili, amb un tuit, i poques hores després, els portaveus del partit, un cop acabada l’executiva que s’ha fet a Altafulla. Tanmateix, si no han començat, sí que estan a punt de començar, i per això Puigdemont anunciarà dimarts que ve, en una conferència, quin és el plantejament de partida de Junts i, paral·lelament, s’ha decidit crear un Secretariat Permanent, que suplirà l’executiva per prendre decisions ràpides i amb menys veus. Es tracta d’un òrgan de direcció que està previst als estatuts de la formació però que no s’ha activat en tres anys: es fa just ara. Malgrat que tothom a Junts té clar el lideratge de Puigdemont en les decisions crítiques que s’hauran de prendre –que acabaran portant a donar suport a Pedro Sánchez quan arribi el seu intent d’investidura o a provocar una repetició electoral–, caldrà un mecanisme que faci que el partit sigui més operatiu que fins ara.

Borrasistes i turulistes a parts iguals al Secretariat Permanent

A la reunió s’ha decidit que els membres que integraran aquest secretariat permanent siguin la presidenta del partit, Laura Borràs, el secretari general Jordi Turull, els vicepresidents Anna Erra, Josep Rius i Aurora Madaula, el secretari d’organització, David Torrents, la secretària de finances, Teresa Pallarès, l’adjunt al secretari general, David Saldoni i els representants de les cambres parlamentàries. Hi haurà, per tant, un repartiment equilibrat de borrasistes i turullistes.

L’executiva de Junts, reunida a Altafulla / Junts

A banda, els membres de la direcció han reafirmat el president a l’exili, Carles Puigdemont, com la persona ideal per explicar el marc de la negociació per a la investidura en una conferència des de Brussel·les el dimarts 5 de setembre a les 11 hores. A més, han compartit la necessitat d’explicar que no hi ha negociacions en marxa amb cap formació política i que tampoc no s’ha presentat cap projecte de llei d’amnistia, el mateix que ha fet Puigdemont amb una piulada aquest matí. Això demostra, segons Junts, que “qualsevol informació publicada fins a la data són especulacions que porten a conclusions errònies”.

Junts crida a mobilitzar-se per la Diada

A banda, la direcció de Junts crida a mobilitzar-se i participar de forma massiva a tots els actes de l’11 de setembre convocats per entitats independentistes. Especialment, recalquen en un comunicat, en la manifestació de la Diada Nacional que l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha convocat a la tarda a Barcelona.