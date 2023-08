Puigdemont avisa que no es poden confondre les “converses” que té Junts amb “negociacions”

El president a l’exili, Carles Puigdemont, ha demanat no confondre les converses que manté Junts per Catalunya amb el PSOE i Sumar amb una negociació per a investir Pedro Sánchez. En una piulada, Puigdemont ha dit que quinze dies després de l’acord per constituir la Mesa del Congrés hi ha hagut una gran quantitat d'”especulacions en forma d’informació” que han portat a “conclusions errònies”. “No hi ha cap negociació en marxa amb ningú, ni s’ha presentat cap projecte d’amnistia a cap partit polític ni s’ha pres cap decisió relativa al Consell per la República”, ha assegurat. Això sí, ha admès converses amb diferents actors polítics.

“La majoria són converses que ja teníem en la legislatura passada, quan Junts vivia sense opcions de participar en cap negociació per decisió de tots els actors polítics que ara demanen de conversar”, ha afegit Puigdemont, que ha insistit en no confondre termes. “Massa temps s’ha volgut fer servir el concepte diàleg com a sinònim de negociació, quan són dos conceptes sensiblement diferents. El diàleg és previ a tota negociació; pot servir per fixar el marc en què aquesta pot discórrer, o pot servir per comprovar que no hi ha marge de negociació. Això ho veurem en els pròxims dies”, ha explicat el president a l’exili.

L’eurodiputat de Junts Carles Puigdemont en la roda de premsa per valorar la sentència del TGUE sobre la immunitat / ACN

Explicarà quin és el marc per negociar el pròxim dimarts

Puigdemont ha assegurat que la seva posició “al mig de tot l’escaquer polític” comporta una responsabilitat davant dels electors i els catalans. “Per això importa tant la forma com el fons”, ha afegit. A més, ha dit que com volen mantenir silenci i no parlar a través d’intermediaris ni mitjans de comunicació “és inevitable que d’altres ho facin per nosaltres i es creïn ficcions”. Per evitar-ho, ha anunciat una conferència el pròxim dimarts dia 5 de setembre a les 11 hores per explicar “quin és el marc que Junts proposarà a tothom que s’interessi per obrir negociacions”. Puigdemont en parlarà en la conferència inaugural de la jornada interparlamentària que s’ha convocat a Brussel·les per coordinar les accions a dur en el darrer tram de la presidència espanyola del Consell de la UE.