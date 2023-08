El govern espanyol aparca la nova selectivitat i no hi haurà canvis el 2024

El govern espanyol ha aparcat la nova selectivitat després de mesos de disseny dels nous exàmens en considerar que el millor és deixar-ho aturat fins que hi hagi un govern en actiu i no en funcions. L’executiu encapçalat per Pedro Sánchez ha decidit aturar el reial decret per regular el nou model després d’haver rebut diversos informes i d’haver constatat que és millor esperar a tenir un govern fix. El Ministeri d’Educació, encapçalat per la ministra Pilar Alegría, ara en funcions, ho ha comunicat aquest dijous a les comunitats autònomes. El conseller de Recerca i Universitats, Quim Nadal, ja ho donava per fet en una entrevista amb El Món durant el mes de juny i finalment s’ha confirmat.

En una reunió informativa a la qual ha assistit el secretari d’Estat d’Educació, José Manuel Bar, i els directors generals de les conselleries de cada comunitat implicades. Posteriorment, es reuniran també amb els responsables de la conferència de rectors de les universitats.

Un alumne mira la prova pilot de la selectivitat 2024 que finalment no s’aplicarà com estava previst perquè el Ministeri considera que és millor esperar que hi hagi un govern en actiu / Agència Catalana de Notícies

La Lomloe obliga a modificar la selectivitat

L’aplicació del decret s’anava a produir el juny del 2024, tot i que alguns consellers advertien al Ministeri que no hi hauria temps d’implementar-ho en només un curs escolar. Al maig, el Ministeri en va començar a ser conscient i va deixar “al calaix” la reforma coincidint amb l’anunci de Pedro Sánchez d’avançar les eleccions. La reforma, però, s’activarà de nou en els pròxims mesos, perquè la llei educativa que s’aplica actualment, la LOMLOE, obliga a fer aquest canvi cap a uns exàmens més competencials que deixin enrere els continguts merament memorístics. Això ja s’està fent a Catalunya, però el Ministeri vol implementar-ho a totes les comunitats