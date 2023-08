ÀUDIO | Una ONG titlla de maleducada una dona que volia ser atesa en català

La Plataforma per la Llengua ha publicat aquest dijous un àudio on es pot sentir com una operadora de l’ONG Save the Children titlla de maleducada una simpatitzant que havia demanat ser atesa en català. Save the Children va trucar a aquesta dona per demanar-li col·laboració i la simpatitzant va demanar que li parlessin en català. Això ho va estroncar tot i va provocar una conversa molt tensa on l’operadora de l’ONG li va retreure la seva suposada falta d’educació. L’entitat denuncia les “carències” de l’ONG pel que fa a la “gestió de la diversitat” i especialment en l’ús del català. “Miri com es miri, és inexcusable que les persones que fan trucades en nom d’una ONG no hagin estat preparades per ser respectuoses amb els drets lingüístics de les persones a qui s’adrecen”, denuncia l’ONG del català.

La treballadora posa d’exemple els seus familiars per aconseguir que li parli en castellà

La conversa que es pot sentir en l’àudio difós és esperpèntica. La treballadora que truca s’ofèn perquè la simpatitzant no canvia al castellà i li diu: “Tu i jo parlem el mateix idioma”. La simpatitzant continua parlant en català i la treballadora continua fent-li retrets: “Tu a mi m’entens, però jo a tu no, t’ho dic per educació, només“. “És com si jo em poso a parlar-te en anglès, tu no m’entendries, però jo no ho faig”, li diu per obligar-la a canviar de llengua. No se’n surt i fa un últim intent en què diu que una familiar és valenciana, però ella no sap valencià i quan parla amb ells no fa servir el valencià perquè no l’entenen. La simpatitzant respon preguntant a la treballadora si creu que per parlar en català li està faltant al respecte i la resposta és un sí rotund. “Sí, sí, sí, els meus familiars són alemanys, però davant meu no parlen alemany“, li diu de nou fent referència a coses personals.

La conversa es resol perquè la simpatitzant es manté en el seu dret de parlar català i li demana a la treballadora que li truqui algú que en sàpiga. Aquesta acaba accedint i la conversa s’acaba aquí. L’ONG del català considera que la conversa és “molt desafortunada” i un “exemple dels marcs comuns que fixen el castellà com a suposada llengua comuna a què tots els parlants han de recórrer de forma natural”.