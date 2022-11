Getlife i Save the Children uneixen forces per protegir la infància més desfavorida

Getlife, la ‘insurtech’ del sector assegurador amb un model de contractació 100% ‘en línia’, ha signat un acord de cooperació amb Save the Children, amb l’objectiu d’ajudar a nens que sofreixen les conseqüències de les guerres, viuen en situació de pobresa o són víctimes dels desastres naturals i el canvi climàtic.

Getlife ha creat la pàgina web ‘https://getlife.es/save-children/’ en col·laboració amb l’esmentada ONG. Per cada assegurança de vida que es contracti a través d’aquest portal, la ‘insurtech’ garantirà aliment terapèutic per a 30 nens amb desnutrició durant un mes. Getlife i Save the Children conjuminen forces per a protegir la infància més desfavorida

Una iniciativa que és especialment rellevant en un moment en el qual es registren les pitjors xifres de fam que s’han vist en dècades, amb 59 milions de nens i nenes sofrint desnutrició aguda abans de cap d’any. Aquesta aliança reuneix dues organitzacions internacionals entorn d’un objectiu comú: protegir la vida de les persones. Amb aquest acord, Getlife reforça el seu compromís amb la protecció de la vida a través de les seves innovadores assegurances de vida.

“Volem donar les gràcies a Save the Children per aquest treball col·laboratiu, amb el qual busquem unir forces per a protegir la vida dels més vulnerables, els nens que es troba en situacions de pobresa i exclusió social. Des de nostra startup reafirmem el nostre compromís amb els més desfavorits i farem tot el que sigui a la nostra mà per a ajudar en el seu dia a dia”, va comentar Guillermo Alén, CEO i fundador de Getlife.

Mentre que Save the Children incorpora amb aquesta col·laboració un nou canal per a proporcionar a la infància més vulnerable l’accés als aliments i medicines que necessiten per a sobreviure i estar protegits.

“Assegurar una vida digna per a tots els nens i nenes és la nostra missió i la nostra obsessió. Mentre un sol nen passi fam, visqui en la pobresa o sofreixi violència, continuarem buscant noves vies per a prestar-los l’atenció que necessiten. Aquest nou canal contribueix sens dubte a això”, afirma Andrés Conde, director general de Save the Children España.

L’ONG de defensa de la infància ha secundat durant l’últim any a gairebé 5.000 nens que viuen en entorns de pobresa al nostre país perquè puguin gaudir d’una vida més plena. Quant als programes internacionals, l’organització ha millorat directament la vida de gairebé 75 milions de persones, dels quals 43 milions van ser nens. La zona del món on més impacte tenen és Àsia (amb gairebé 30 milions de persones aconseguides), seguida d’Àfrica de l’Est i el Sud (23,6 milions de persones) i Àfrica Central i de l’Oest (13,3 milions).

Fundada en 2021, Getlife va assenyalar que està “revolucionant el sector de les assegurances de vida amb la idea que tothom mereix tenir accés a pòlisses d’assegurança de vida a termini fix dissenyades de manera ètica i fàcil d’entendre i adaptades a la vida de les persones”. Per a això, va indicar que és pionera en l’ús d’anàlisis predictives i sofisticades tecnologies de dades “per a eliminar les barreres tradicionals que impedeixen a les persones obtenir cobertura i pòlisses justes sense recàrrecs que no es corresponguin amb la situació de salut del client”.

“El resultat és un procés de sol·licitud que porta minuts en lloc de setmanes, sense exàmens mèdics per a la majoria dels sol·licitants i una companyia d’assegurances de vida que dona prioritat a les persones sobre els beneficis”, va concloure.