Una ONG acusa de maleducada a una mujer que quería ser atendida en catalán

La Plataforma por la Lengua ha publicado este jueves un audio donde se puede oír como una operadora de la ONG Save the Children acusa de ser maleducada a una simpatizante que había pedido ser atendida en catalán. Save the Children trucó a esta mujer para pedirle colaboración y la simpatizante pidió que le hablaran en catalán. Esto provocó una conversación muy tensa donde la operadora de la ONG le reprochó su supuesta falta de educación. La entidad denuncia las «carencias» de la ONG en cuanto a la «gestión de la diversidad» y especialmente en el uso del catalán. «Mire cómo se mire, es inexcusable que las personas que hacen llamadas en nombre de una ONG no hayan sido preparadas para ser respetuosas con los derechos lingüísticos de las personas a quienes se dirigen», denuncia la ONG del catalán.

https://www.youtube.com/watch?v=w93zi9upspo

La trabajadora pone de ejemplo a sus familiares para conseguir que le hable en castellano

La conversación que se puede sentir en el audio difundido es esperpéntica. La trabajadora que truca se ofende porque la simpatizante no cambia al castellano y le dice: «Tú y yo hablamos el mismo idioma». La simpatizante continúa hablando en catalán y la trabajadora continúa haciéndole reprochados: «Tú a mí me entiendes, pero yo a tú no, te lo digo por educación, solo«. «Es como si yo me pongo a hablarte en inglés, tú no me entenderías, pero yo no lo hago», le dice para obligarla a cambiar de lengua. No se sale y hace un último intento en que dice que una familiar es valenciana, pero ella no sabe valenciano y cuando habla con ellos no usa el valenciano porque no lo entienden. La simpatizante responde preguntando a la trabajadora si cree que por habla en catalán le está faltando al respeto y la respuesta es uno sí rotundo. «Sí, sí, sí, mis familiares son alemanes, pero ante mí no hablan alemán«, le dice de nuevo haciendo referencia a cosas personales.

La conversación se resuelve porque la simpatizante se mantiene en su derecho de hablar catalán y le pide a la trabajadora que le truque alguien que sepa. Esta acaba accediendo y la conversación se acaba aquí. El ONG del catalán considera que la conversación es «muy desafortunada» y un «ejemplo de los marcos comunes que fijan el castellano como supuesta lengua común a que todos los hablantes tienen que recorrer de forma natural».