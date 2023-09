Junts crea un Secretariado Permanente en el arranque de las negociaciones de la investidura

Las negociaciones de Junts per Catalunya de cara a la investidura todavía no han empezado. O al menos esto mantienen Carles Puigdemont y la ejecutiva en los comunicados casi calcados que han difundido hoy. Primero ha sido el presidente en el exilio, con un tuit, y pocas horas después, los portavoces del partido, una vez acabada la ejecutiva que se ha hecho en Altafulla. Aun así, si no han empezado, sí que están a punto de empezar, y por eso Puigdemont anunciará el próximo martes, en una conferencia, cuál es el planteamiento de partida de Junts y, paralelamente, se ha decidido crear un Secretariado Permanente, que suplirá a la ejecutiva para tomar decisiones rápidas y con menos voces. Se trata de un órgano de dirección que está previsto en los estatutos de la formación, pero que no se ha activado en tres años: se hace justo ahora. A pesar de que todo el mundo en Junts tiene claro el liderazgo de Puigdemont en las decisiones críticas que se tendrán que tomar –que acabarán llevando a apoyar a Pedro Sánchez cuando llegue su intento de investidura o a provocar una repetición electoral–, hará falta un mecanismo que haga que el partido sea más operativo que hasta ahora.

Borrasistas y turullistas a partes iguales en el Secretariado Permanente

En la reunión se ha decidido que los miembros que integrarán este secretariado permanente sean la presidenta del partido, Laura Borràs, el secretario general Jordi Turull, los vicepresidentes Anna Erre, Josep Rius y Aurora Madaula, el secretario de organización, David Torrents, la secretaria de finanzas, Teresa Pallarès, el adjunto al secretario general, David Saldoni y los representantes de las cámaras parlamentarias. Habrá, por lo tanto, un reparto equilibrado de borrasistas y turullistas.

Además, los miembros de la dirección han reafirmado al presidente en el exilio, Carles Puigdemont, como la persona ideal para explicar el marco de la negociación para la investidura en una conferencia desde Bruselas el martes 5 de septiembre a las 11 horas. Además, han compartido la necesidad de explicar que no hay negociaciones en marcha con ninguna formación política y que tampoco se ha presentado ningún proyecto de ley de amnistía, lo mismo que ha hecho Puigdemont con un tweet esta mañana. Esto demuestra, según Junts, que «cualquier información publicada hasta la fecha son especulaciones que llevan a conclusiones erróneas».

La candidata de Juntos, Míriam Nogueras, encabeza las conversaciones para la investidura, pero Juntos sostiene que no está negociando con nadie / Nico Tomás – ACN

Junts llama a movilizarse por la Diada

Además, la dirección de Junts ha llamado a movilizarse y participar de forma masiva a todos los actos del 11 de septiembre convocados por entidades independentistas. Especialmente, recalcan en un comunicado, en la manifestación de la Diada Nacional que la Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha convocado por la tarde en Barcelona.