Un alcalde socialista regala un licor als homes i un fregall a les dones

L’alcalde socialista de la localitat d’Albondón, a Granada, ha fet esclatar una polèmica inesperada al municipi durant la festa major. Entre els actes que es fan cada any en les festes, els 24, 25 i 26, hi ha l’entrega de regals de l’Ajuntament als més grans del municipi. Precisament ha estat aquí, en el berenar organitzat per a ells, on ha esclatat la polèmica pel regal que ha decidit fer el consistori socialista. Els homes han rebut una ampolla de licor i les dones un fregall i una tassa, dos regals completament diferents.

L’oposició del municipi ha denunciat aquesta discriminació masclista perquè entenen que en aquest segle aquestes situacions són inacceptables. “El partit socialista abandera la lluita per la igualtat, però després no dona exemple amb situacions com aquesta”, han criticat abans d’insistir que el detall amb aquestes dones ha estat “inapropiat”.

Vista del poble d’Alboldón, un municipi de Granada on hi ha hagut una gran polèmica pels regals de l’Ajuntament / Google Maps

L’Ajuntament es disculpa pel regal

De seguida, l’Ajuntament d’Albondón ha sortit al pas de les crítiques amb una disculpa per la tria d’aquest regal. “El consistori tots els anys ofereix un petit detall a la nostra gent gran i, sense cap mena de dubte, aquest any l’elecció no ha estat encertada“, s’ha disculpat l’Ajuntament socialista, que ha rebut crítiques dels veïns i dels altres grups polítics. En aquest sentit, ha reiterat que el compromís amb la igualtat de l’Ajuntament d’Albondón és “indubtable”. “A més d’admetre l’error i demanar perdó, revisarem tots els protocols relatius a la igualtat perquè fets com aquests no tornin a passar al nostre municipi”, ha conclòs el consistori en un comunicat que s’ha vist obligat a fer per la polseguera que ha aixecat el fet de regalar als homes una ampolla de licor i a les dones un fregall dins d’una tassa.