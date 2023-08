El grup SSG compra tres empreses a Granada

El grup SSG reforça la seva presència a la província de Granada després de signar un acord que suposa l’adquisició dels actius de les ambulàncies Alhambra, Romil i Els Cármenes, que operen a la província.

En concret, el grup ha signat un acord que suposa l’adquisició dels actius d’Ambulàncies Alhambra, el principal proveïdor del servei de transport sanitari en el territori, per la qual cosa subrogarà tota l’activitat que prestava fins ara aquesta empresa.

En la mateixa línia, la companyia sevillana consolida el seu lideratge en el territori nacional anunciant que també disposarà dels actius d’Ambulàncies Romil, que opera en tota la costa granadina, i Ambulàncies Els Cármenes, especialitzada a oferir el servei d’urgències a la província.

L’acord aconseguit amb les tres empreses implica la subrogació de tota la seva activitat, la qual cosa inclou tant les respectives plantilles com les flotes actuals de vehicles. L’operació, que està valorada en més de 10 milions d’euros en el seu conjunt, ofereix una solució als treballadors i als socis de les companyies que portaven molt de temps en la gestió de les empreses granadines.

Amb la incorporació de les empreses sota la gestió del grup SSG, la companyia garantirà la continuïtat de tots els llocs de treball existents, així com la prestació dels serveis del transport programat i el d’urgències a la província. En aquest sentit, es preveu que el canvi de mans en la prestació del servei d’Ambulàncies Alhambra es faci efectiu a partir de mediats de setembre després de donar compliment a una sentència del Tribunal Superior de Justícia d’Andalusia (TSJA) a conseqüència de “un error legal” de la Junta d’Andalusia en 2018.

La direcció i el comitè d’empresa d’Ambulàncies Alhambra va agrair a SSG el seu compromís amb el manteniment de l’ocupació i la continuïtat del servei, després de prestar-lo durant 34 anys a través del Consorci de Transport Sanitari de Granada.

Amb aquest moviment SSG aferma la seva posició a Andalusia on actualment presta serveis a les províncies de Cadis, Jaén, Còrdova i ara a Granada, i, a més, compta amb delegacions a Sevilla i Màlaga, llocs on el grup s’ha presentat als contractes recentment licitats per part del Servei Andalús de Salut (SAS).