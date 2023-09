UGT carrega contra els bombers voluntaris per les seves “exigències”

Des d’UGT denuncien que els bombers voluntaris i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), que són entitats sense afany de lucre, formades per propietaris forestals, ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial, voluntaris i voluntàries i entitats municipals gestionades pel Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, “envaeixen competències exclusives” de Bombers de Catalunya. Segons denuncien a través d’un comunicat emès aquest divendres al matí, part del col·lectiu de voluntaris que conformen el model mixt actual tenen “intencions ocultes per entrar al sector públic per la porta del darrere”: “Tota intenció de regulació del voluntariat ha de passar per la normativa dels processos selectius de la funció pública”, asseveren.

En aquest mateix comunicat, però, també critiquen la gestió de les administracions envers aquest conflicte. Des d’UGT consideren que la “invasió de competències” dels voluntaris i les ADF és fruit de “l’immobilisme polític i d’un pla d’emergències (INFOCAT) redactat als despatxos i no per experts amb solvència tècnica i sense interessos espuris dins del negoci de l’extinció”. És per això que asseguren que el cos de Bombers de la Generalitat necessita una nova llei “que blindi les seves competències i s’adapti a les noves necessitats” com ja “fa anys” que demanen.

Els bombers voluntaris han protestat amb xiulets i petards davant del Parlament de Catalunya / ACN

Un comunicat que respon a la manifestació

Aquest comunicat del sindicat arriba just després que tres centenars de bombers voluntaris es concentressin de bon matí davant les portes del Parlament per exigir una cobertura sanitària “digna”. Es tracta d’una de les moltes reclamacions que exigeixen des del col·lectiu. Tal com assegura el president de la Federació d’Associacions de Bombers Voluntaris de Catalunya, Miquel Massegué, canviar el model mixt actual és una urgència: “No ens han tractat com ens mereixíem a nivell de recursos”, critica. Aquesta és una de les reclamacions que fan des del col·lectiu, ja que consideren que sense indemnitzacions no poden treballar en condicions: “Si un bomber voluntari es fa mal a la feina, l’accident és comptabilitzat com a contingència comuna i no com a accident laboral”.