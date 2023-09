Tots els detalls de la malaltia rara que pateix Susana Molina

Susana Molina ha reaparegut a les seves xarxes socials per confirmar el que ja sospitava, que pateix una malaltia rara. En aquests últims mesos ha hagut d’acudir diverses vegades a l’hospital perquè sentia que no es trobava bé i volia saber què era el que li passava, uns problemes estomacals pels quals, finalment, té diagnòstic.

La noia va convertir-se en influencer i tertuliana de televisió després del seu pas per La isla de las tentaciones i Gran Hermano. Ha estat tot l’estiu encadenant un viatge rere un altre, els que ha anat intercalant amb moltes visites al metge: “M’estan fent moltes proves i no puc menjar molts aliments, així que la meva mare m’ha ensenyat una recepta per fer una mena de pa que només porta tonyina i ou”, explicava a principis d’estiu.

Susana Molina ja sap quin és el seu diagnòstic

Ha estat a Mallorca, Galícia i Grècia. Aquest últim país l’ha visitat ja amb un diagnòstic que perseguia des de feia temps: els metges li han confirmat que pateix IMO, una patologia intestinal. Es tracta d’un problema al sistema digestiu que es causa per un creixement excessiu de metà a l’intestí. Presumptament, podria produir-se per una infecció bacteriana, encara que també pot derivar-se d’altres problemes com les intoleràncies alimentàries o l’estrenyiment crònic.

I què li provoca aquest problema de salut? Principalment, mal de panxa, inflamació, estrenyiment i malestar general. No hi ha un tractament mèdic com a tal contra l’IMO, sinó que els metges recomanen dur una vida saludable i una bona alimentació.

Susana Molina no es troba bé | Mtmad

Aquest 2023 no ha estat fàcil per a ella, que encadena un ensurt rere un altre. Era febrer quan havia de ser operada en trobar-li un bony en el pit. A més a més, va haver de rebre teràpia perquè encara no havia confessat el gran trauma psicològic que va causar-li un accident de trànsit que va patir el 2017.