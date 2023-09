Els bombers voluntaris, en peu de guerra davant del Parlament

El conflicte entre els bombers voluntaris i el Departament d’Interior enceta un nou capítol. Aquest divendres al matí, tres-cents bombers voluntaris s’han aplegat davant del Parlament abans que comencés el Ple per reclamar una cobertura sanitària “digna”. Es tracta d’una de les moltes reclamacions que exigeixen des del col·lectiu. Tal com assegura el president de la Federació d’Associacions de Bombers Voluntaris de Catalunya, Miquel Massegué, canviar el model mixt actual és una urgència: “No ens han tractat com ens mereixíem a nivell de recursos”, critica.

En referència a aquesta demanada, des d’Interior publicaran dilluns de la setmana vinent dues consultes per licitar una nova mútua d’assistència pels accidents que es produeixen durant el servei i un pla d’estalvi pels bombers voluntaris perquè tinguin aportacions anuals, com si fos un pla de pensions. Aquesta és una de les qüestions que preocupen als voluntaris. De fet, tal com explicava el president de l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya (ASBOVOCA), Josep Maria Alcalà, en una conversa amb El Món, tal com està la regulació sanitària actual, el Govern es fa càrrec de la indemnització només durant el primer any: “Tinc companys que fa set anys que estan sense indemnització i no poden treballar, és indignant”, assegurava.

“Si un bomber voluntari es fa mal a la feina, l’accident és comptabilitzat com a contingència comú i no com a accident laboral”, critica Massegué. El portaveu reclama una cobertura sanitària “digna” que permeti al personal continuar fent tasques de bombers amb les màximes garanties. “Si estic fent de bomber, que ens cobreixi com accident en acte de servei”, etziba. Sota el lema ‘El model mixt ha mort’, els manifestants han encès bengales i han llançat petards per fer-se escoltar dins del Parlament. “Si l’encaix de la figura del bomber voluntari és tan difícil dins del marc legal, canviem el model”, proposa el president de la federació.

Un ninot que simbolitza les dificultats que tenen els bombers voluntaris perquè se’ls reconeguin les baixes laborals durant la protesta al Parlament de Catalunya / ACN

Un conflicte prolongat

Aquest conflicte fa anys que s’arrossega i les condicions no han acabat millorant mai. Els voluntaris exigeixen que els laboralitzin des de fa anys per obtenir unes prestacions molt similars a les que obtenen els bombers funcionaris que conformen el grup mixt. Des d’Interior, però, creuen que aquesta solució no és la més idònia per Catalunya: “L’eliminació de l’actual model mixt de bombers [funcionaris i voluntaris] no és el que convé al país. Més enllà de la normativa vigent i la jurisprudència, existeixen diversos impediments que no fan possible assumir aquesta proposta”, explicaven.