Brussel·les autoritza una nova vacuna de Pfizer contra la covid

La Comissió Europea ha donat aquest divendres el vistiplau per a una nova vacuna de BioNTech-Pfizer per adaptar-se a la nova variant de covid. L’aprovació de Brussel·les per aquesta nova vacuna arriba l’endemà que l’Agència Europea de Medicaments (EMA, per les seves sigles en anglès) aprovés l’ús del vaccí, que es podrà administrar en adults, nens i infants de més de sis mesos d’edat. Així doncs, aquesta és la tercera adaptació de la vacuna per part de Pfizer. Segons destaquen des de l’executiu europeu a través d’un comunicat, el producte suposa “una nova fita important per a la lluita contra la malaltia” i servirà per reforçar la campanya de vacunació prevista per la tardor i l’hivern en els diferents estats membres.

Aquesta nova variant de covid també ha tingut els seus efectes a Catalunya. Des del Departament de Salut han fet un darrer recompte del nombre d’ingressats per aquesta nova variant als hospitals. Segons les dades publicades al portal Sivic, el nombre d’ingressats aquesta última setmana d’agost han baixat lleugerament i se situen en 489, unes xifres més elevades que les de fa mesos. Ara bé, el nombre de diagnòstics de l’Atenció Primària pugen. Pel que fa als ingressats a l’UCI, són 14. L’estimació de la taxa setmanal global de covid-19 és de 115, més que la setmana anterior, que era de 86.

El nombre de casos de Covid augmenta lleugerament amb la nova variant | ACN

Augment de casos a Catalunya

Des de fa nou setmanes es registra a Catalunya un augment continuat de la incidència de covid-19, que sembla que comença a estabilitzar-se. Els experts ho associen a un augment de les hospitalitzacions convencionals amb causa multifactorial, que afecten principalment persones grans i, per tant, més propenses a descompensacions de patologies basals, però no han augmentat de manera significativa les pneumònies a la comunitat ni tampoc els ingressos en UCI relacionats amb aquesta malaltia. Ara bé, cal tenir en compte que la incidència actual de covid-19 podria provocar un augment “rellevant” del nombre de casos en el període posterior a les vacances, ja que podria ser una conseqüència del canvi a la interacció social.