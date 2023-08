L’amenaça de la nova variant de la Covid: els experts demanen més vacunació

La Maria estava passant les vacances a un poble aïllat i molt tranquil. Per això li va costar de creure que hagués agafat la nova variant de la Covid-19, anomenada Eris. Ella i el seu marit van coincidir en els símptomes: molt cansament, tos, febre i mucositat. Per sort, la gravetat del cas no va anar a més i després de quatre dies ja es trobaven tots dos molt millor. El poble on s’estan durant aquestes vacances no té més de vint habitants, per la qual cosa el seu cas demostra que el virus ha arribat fins als llocs més recòndits gràcies a la seva gran capacitat de contagi.

Eris circula per Catalunya des de fa mesos, segons les dades del Departament de Salut. L’Organització Mundial de la Salut, a més, adverteix que es podria estendre arreu del món i provocar un augment de casos que només es podrà contenir amb les vacunes. Tot i que ja no hi ha declarada l’emergència sanitària per Covid-19, tant Salut com l’OMS demanen prudència, ja que Eris pot propagar-se més fàcilment i tenir una capacitat més elevada que altres variants d’escapar-se de les vacunes.

El metge i investigador Salvador Macip assegura que el virus ha continuat circulant i provocant onades, però que no s’han apreciat perquè ha canviat la manera com comptabilitzem els casos. “Ara ens trobem enmig d’una onada de Covid-19, però no en sabem les dimensions”, explica. Ara bé, puntualitza que si ens fixem en l’impacte sanitari podem veure que les urgències i els hospitals no s’estan omplint, per la qual cosa el nombre de casos “encara és tolerable”, malgrat tenir cert impacte en el sistema públic de salut. “Des del punt de vista social, no requerim restriccions perquè el nombre total de gent afectada és petit”, raona.

Un sanitari parla amb un pacient de Covid / Europa Press

Preocupació per variants que s’escapin de les vacunes

Això, però, podria canviar en qualsevol moment si sorgeix una variant que s’escapi de les vacunes i provoqui una allau de casos greus que tensin els hospitals. “Si els casos que hi ha afecten el sistema sanitari, haurem de parlar de si s’han d’aplicar algunes restriccions. Per això cal recordar que com més vacunats hi hagi, menys pressió hi haurà sobre els hospitals, que és la clau”, adverteix l’investigador.

Macip explica que Eris és “un pas més del llinatge d’òmicron” i la demostració que “la selecció natural afavoreix les variants que millor es transmeten”. “És imprevisible saber si alguna variant serà prou important perquè tinguem problemes, però ara estem en un punt on és un virus molt infecciós, però menys greu”, argumenta.

La coincidència amb altres virus fa patir els sanitaris

L’investigador assegura que una de les qüestions que més fa patir els experts en la matèria i els sanitaris és la coincidència de la Covid-19 amb altres virus, com ara el de la grip a l’hivern. El passat hivern ja es va parlar de la tripledèmia, la coincidència del virus de la bronquiolitis, el de la grip i la Covid, que van tensar els hospitals, especialment els infantils. Aquesta situació es podria repetir, per la qual cosa els experts recomanen “revacunar” la població més vulnerable per evitar que es quedi sense anticossos.

Coincideix amb aquesta visió la cap del servei de medicina preventiva i epidemiologia de l’Hospital Clínic, Anna Vilella. Assegura que tot i que ara s’està veient que aquesta variant no provoca més casos greus sinó més contagis i en els països on ja és majoritària no està provocant un augment d’hospitalitzacions, si coincideix amb altres virus la situació als hospitals es podria complicar. “El sistema es podria sobrecarregar si augmenten molt els casos, perquè com més casos hi ha més possibilitats que algun contagiat requereixi hospitalització”, explica.

Un infermer agafa la mà d’un pacient | Pixabay

Les dosis de reforç, fonamentals per evitar noves restriccions

Per evitar aquesta sobrecàrrega, sobretot en l’època en què la Covid-19 pugui conviure amb altres virus, Vilella recomana portar la mascareta sempre a sobre i utilitzar-la “en certes circumstàncies que tinguin més risc” per tal de disminuir la transmissió de virus. A més, apunta que la vacunació és “fonamental” tant per a les persones vulnerables com per les que no ho són: “Si volem disminuir la càrrega de la malaltia també hem de reforçar la immunitat de les persones que no tenen risc perquè les noves variants no s’escapin de les vacunes i provoquin casos més greus”, argumenta la doctora. Afegeix que la protecció de les vacunes disminueix amb el temps, per la qual cosa per fer front a les noves variants més transmissibles i reduir el risc en cas de contagi de diversos virus alhora, convé tornar-se a vacunar amb dosis de reforç que potenciïn la immunitat.