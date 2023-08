La amenaza de la nueva variante de la Covid: los expertos piden más vacunación

María estaba pasando las vacaciones en un pueblo aislado y muy tranquilo. Por eso le costó creer que hubiera cogido la nueva variante de la Covid-19, denominada Eris. Ella y su marido coincidieron en los síntomas: mucho cansancio, tos, fiebre y mucosidad. Por suerte, la gravedad del caso no fue a más y después de cuatro días ya se encontraban ambos mucho mejor. El pueblo donde están durante estas vacaciones no tiene más de veinte habitantes, por lo cual su caso demuestra que el virus ha llegado hasta los lugares más recónditos gracias a su gran capacidad de contagio.

Eris circula por Cataluña desde hace meses, según los datos del Departamento de Salud. La Organización Mundial de la Salud, además, advierte de que se podría extender a todo el mundo y provocar un aumento de casos que solo se podrá contener con las vacunas. A pesar de que ya no hay declarada la emergencia sanitaria por Covid-19, tanto Salud como la OMS piden prudencia, puesto que Eris puede propagarse más fácilmente y tener una capacidad más elevada que otras variantes de escaparse de las vacunas.

El médico e investigador Salvador Macip asegura que el virus ha continuado circulando y provocando oleadas, pero que no se han apreciado porque ha cambiado la manera como contabilizamos los casos. “Ahora nos encontramos en medio de una oleada de Covid-19, pero no sabemos las dimensiones”, explica. Ahora bien, puntualiza que si nos fijamos en el impacto sanitario, podemos ver que las urgencias y los hospitales no se están llenando, por lo cual el número de casos “todavía es tolerable”, a pesar de tener cierto impacto en el sistema público de salud. “Desde el punto de vista social, no requerimos restricciones porque el número total de gente afectada es pequeño”, razona.

Un sanitario habla con un paciente de Covid / Europa Press

Preocupación por variantes que se escapen de las vacunas

Esto, no obstante, podría cambiar en cualquier momento si surge una variante que se escape de las vacunas y provoque una avalancha de casos graves que tensen los hospitales. “Si los casos que hay afectan al sistema sanitario, tendremos que hablar de si se tienen que aplicar algunas restricciones. Por eso hay que recordar que cuantos más vacunados haya, menos presión habrá sobre los hospitales, que es la clave”, advierte el investigador.

Macip explica que Eris es “un paso más del linaje de òmicron” y la demostración de que “la selección natural favorece las variantes que mejor se transmiten”. “Es imprevisible saber si alguna variante será bastante importante como para que tengamos problemas, pero ahora estamos en un punto donde es un virus muy infeccioso, pero menos grave”, argumenta.

La coincidencia con otros virus hace sufrir a los sanitarios

El investigador asegura que una de las cuestiones que más hace sufrir a los expertos en la materia y los sanitarios es la coincidencia de la Covid-19 con otros virus, como por ejemplo el de la gripe en invierno. El pasado invierno ya se habló de la tripledemia , la coincidencia del virus de la bronquiolitis, el de la gripe y la Covid, que tensaron los hospitales, especialmente los infantiles. Esta situación se podría repetir, por lo cual los expertos recomiendan “revacunar” a la población más vulnerable para evitar que se quede sin anticuerpos.

Coincide con esta visión la jefa del servicio de medicina preventiva y epidemiología del Hospital Clínico, Anna Vilella. Asegura que a pesar de que ahora se está viendo que esta variante no provoca más casos graves sino más contagios y en los países donde ya es mayoritaria no está provocando un aumento de hospitalizaciones, si coincide con otros virus la situación en los hospitales se podría complicar. “El sistema se podría sobrecargar si aumentan mucho los casos, porque cuanto más casos hay más posibilitados que algún contagiado requiera hospitalización”, explica.

Un enfermero coge la mano de un paciente | Pixabay

Las dosis de refuerzo, fundamentales para evitar nuevas restricciones

Para evitar esta sobrecarga, sobre todo en la época en que la Covid-19 pueda convivir con otros virus, Vilella recomienda llevar la mascarilla siempre encima y utilizarla “en ciertas circunstancias que tengan más riesgo” para disminuir la transmisión de virus. Además, apunta que la vacunación es “fundamental” tanto para las personas vulnerables como para las que no lo son: “Si queremos disminuir la carga de la enfermedad también tenemos que reforzar la inmunidad de las personas que no tienen riesgo porque las nuevas variantes no se escapen de las vacunas y provoquen casos más graves”, argumenta la doctora. Añade que la protección de las vacunas disminuye con el tiempo, por lo cual para hacer frente a las nuevas variantes más transmisibles y reducir el riesgo en caso de contagio de varios virus a la vez, conviene volverse a vacunar con dosis de refuerzo que potencien la inmunidad.