Un atropellament a Rodalies talla la circulació de l’R3

Aquest divendres al matí Rodalies torna a ser motiu de notícia. Des d’Adif han informat que la circulació de l’R3 ha quedat tallada fa poc menys d’una hora entre les estacions de Mollet-Santa Rosa i Paret del Vallès a causa d’un atropellament. Segons detallen les autoritats, l’accident s’ha produït en un punt de pas no autoritzat. La companyia que gestiona el servei de Rodalies calcula que els retards ocasionats a causa de l’accident poden rondar els 60 minuts en aquests moments, i no tenen previsió de quan es recuperarà la normalitat del servei. És per aquest motiu que des d’Adif ja estan treballant per posar un servei de transport alternatiu per carretera i així poder garantir la mobilitat dels passatgers de la línia afectada.

El conjunt d’incidències de Rodalies ha portat la situació fins al límit. És per això que la consellera de Territori, Ester Capella, ha exigit una reunió amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per abordar aquesta problemàtica. Aquesta reunió se celebrarà el pròxim 13 de setembre. El punt que es va convertir amb la gota que ha fet vessar el got és el conjunt d’avaries que es van produir la setmana passada, el 24 d’agost, a línies R1, R2, R2 Nord, R3, R4, i a l’R11 i la RG1 de Girona. La responsable de la cartera denuncia la “desatenció sistèmica” que pateix el servei de transports de tren de Catalunya des de fa temps, i critica que no es faci cap moviment per a resoldre el conflicte i millorar les condicions dels milers d’usuaris que cada dia fan ús del servei: “Aquesta situació no pot continuar, ja no val dir que són problemes o accidents puntuals, de 24 dies d’aquest mes d’agost, 23 hi ha hagut incidències greus”, sentenciava.

Traspàs íntegre del servei

L’enorme quantitat de problemàtiques que envolen Rodalies són el principal motiu pel qual la Generalitat exigeix el traspàs íntegre del servei de transport ferroviari. De fet, algunes formacions com ERC col·loquen aquest traspàs com una de les condicions necessaries per a negociar una possible investidura de Pedro Sánchez.