Díaz veu amb bons ulls la proposta de “plurinacionalitat” d’Urkullu

La vicepresidenta segona en funciona i líder de la plataforma Sumar, Yolanda Díaz, ha valorat molt positivament la proposta que ha fet el lehendakari basc Íñigo Urkullu en la qual demana reinterpretar la Constitució espanyola per tal d’ampliar l’autogovern a Catalunya, el País Basc i Galícia. És a dir, fer una Espanya “més plurinacional”. En aquest sentit, Díaz creu que la proposta d’Urkullu seria positiva per a l’Estat i assegura que “aquesta ha de ser la legislatura d’un nou acord territorial”. Així ho ha afirmat en declaracions a mitjans aquest passat dijous a la nit, on també ha afegit que la seva formació se sent molt “còmode” amb aquesta mena de propostes.

Per la seva banda, el ministre en funcions de Presidència, Félix Bolaños, ha considerat “legítima” la proposta, tot i que també ha volgut deixar clar que no és la proposta del govern espanyol. Bolaños valora “molt en positiu totes les propostes que es fan per buscar punts d’equilibri, punts d’acord entre diferents dins del marc constitucional”, i creu que és una bona solució per “avançar substancialment” en el caràcter “plurinacional” de l’Estat espanyol. Urkullu recorda que per dur a terme aquest replantejament no cal “modificar” la Carta Magna del 78, sinó “interpretar-la” diferent.

El lehendakari, Iñigo Urkullu

Negativa independentista

Aquesta proposta d’Urkullu es veu amb bons ulls des d’Espanya, però no a Catalunya. “Des del concert econòmic basc, amb uns trens que deuen funcionar i la protecció dels furs, es deuen poder fer propostes de reflexió constitucional“, etzibava la secretaria general d’ERC, Marta Rovira, a través d’una piulada. Rovira, de la mateixa manera que ho fa la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, considera que Catalunya té la “majoria social” necessària per mirar cap a l’autodeterminació i l’amnistia que estan negociant des de l’independentisme amb el PSOE per a una possible investidura de Pedro Sánchez.