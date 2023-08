Urkullu també dona carabasses a Feijóo després d’Aragonès

El candidat a la presidència espanyola i líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, busca desesperadament trobar els suports que li falten per aconseguir la majoria del Congrés de cara a la investidura convocada per l’última setmana de setembre. És per això que, fora dels canals habituals, Feijóo ha optat per trucar i reunir-se amb els presidents de les comunitats autònomes a la recerca del seu suport. Aquest passat dimarts ho va intentar amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, però sense cap mena d’èxit, ja que el Govern li va tancar la porta directament i van preferir no reunir-se amb el líder dels populars. Avui, Feijóo ho ha intentat amb el lehendakari del País Basc, Íñigo Urkullu, qui també li ha donat carabasses.

Urkullu, però, a diferència del president català, sí que li ha agafat el telèfon a Feijóo. Segons detallen des del govern basc, aquest dimecres Feijóo i el lehendakari han tingut una conversa per telèfon de mitja hora en el qual el basc li ha deixat clar al líder del PP que no és amb ell amb qui ha de negociar la investidura, sinó amb el seu partit, el PNB. Un partit que ja ha reiterat en diverses ocasions que no té cap mena d’intenció de negociar una investidura mentre Vox formi part del pacte. Així doncs, Urkullu barra el pas a Feijóo i li recorda que ha de buscar el suport a través dels partits i no de les institucions. “Estem en el temps previ, en el dels partits polítics. Ara bé, no em negaré mai a parlar ni amb Alberto Núñez ni amb ningú. És una cosa que crec que he practicat sempre”, assevera Urkullu. Tot i això, des del govern basc asseguren que la conversa entre el candidat i el lehendakari ha sigut “franca” i “profitosa” per a “l’anàlisi del present i del futur”.

El Lehendakari, Iñigo Urkullu, ha mantingut aquest dimecres a la tarda una conversa “franca i profitosa” amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo / EP

El Govern no parlarà amb Feijóo

En referència a aquestes negociacions, el Govern s’ha mostrat molt ferm amb la seva postura. “El president no es reunirà amb Feijóo per parlar de la investidura en el cas que ho demanés. No hi ha res a parlar amb Feijóo sobre una hipotètica investidura de Feijóo i Vox”, asseguraven fonts de Presidència aquest dimarts.