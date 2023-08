Mor un veí de Vic en xocar amb el cotxe contra un fanal de la C-17

Aquest dimecres al migdia la tragèdia ha tornat a colpejar les carreteres de Catalunya. Un veí de Vic de 59 anys ha perdut la vida en xocar amb el vehicle que conduïa contra un fanal en una via de servei paral·lela a la carretera C-17, al terme municipal de Malla, a Osona. Segons ha explicat el Servei Català de Trànsit, els fets han tingut lloc cap a tres quarts de dues del migdia al punt quilomètric 0,1 de la carretera. Les autoritats han posat en marxa una investigació per tel de determinar quines han estat les causes que han provocat que el cotxe que conduïa la víctima sortís de la carretera i acabés xocant amb el fanal.

Alertats per l’accident s’han posat en marxa diverses autoritats. Concretament, 3 patrulles dels Mossos d’Esquadra, 1 dotació dels Bombers de la Generalitat i 2 ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Així doncs, amb la tragèdia d’aquest dimecres ja són 103 les persones que han mort en accident de trànsit en el temps que portem d’any a la xarxa viària interurbana de Catalunya, segon indica Trànsit. Aquestes dades, però, són provisionals, segons assegura l’ens.

Una ambulància del SEM | EP

Un centenar d’accidents a Catalunya

Des que ha començat el 2023 ja hi ha hagut més d’un centenar d’accidents de trànsit a les carreteres catalanes. Fa poc més d’una setmana va perdre la vida un home en un accident a la carretera A-2 a l’altura d’Alcarràs (Segrià). Segons va detallar Trànsit en aquell moment, l’avís alertant de la incidència es va produir de matinada, pocs minuts abans de les 6 del matí concretament. Les autoritats que es van desplaçar fins al lloc dels fets per fer-se càrrec de la tragèdia van iniciar una investigació per tal de determinar quines van ser les causes que van portar a col·lisionar dos camions, provocant que un acabés bolcat.