En estat molt greu una dona per l’accident d’una carrossa a Puigcerdà

L’accident d’una carrossa que participava en la Festa de l’Estany de Puigcerdà ha causat 19 ferits, entre els quals tres han hagut de ser traslladats a l’Hospital de Cerdanya. La majoria dels ferits, segons informa Sistema d’Emergències Mèdiques, han rebut l’alta in situ per les quatre unitats terrestres que s’han traslladat al lloc dels fets.

A més, tres dones, dues en estat lleu i una en estat molt greu, han hagut de ser traslladades a l’Hospital de Cerdanya. L’accident, segons explica Cerdanya digital, s’ha produït quan l’estructura que hi havia a sobre del remolc s’ha desplaçat en una corba durant la cercavila que es feia a la zona del Parc Schierbeck, on hi ha l’emblemàtic estany del municipi.

L’Ajuntament de Puigcerdà ha informat que ha suspès la rua del vespre per les condicions de pluja així com els concerts de tarda i nit de la Festa de l’Estany. En canvi, ha decidit mantenir el piromusical, previst per a les 23.00 hores, i que servirà de fi de festa.

La rua de carrosses havia introduït canvis

La Festa de l’Estany d’enguany havia introduït canvis a la rua de carrosses de diumenge, tant en la del migdia com la de la nit. L’Ajuntament i la mateixa comissió de Carrossaires havien eliminat el format de premis classificatoris i amb compensació econòmica per tal d’eliminar el component competitiu que generava, i s’havia acordat que s’atorgarien trofeus a les carrosses més originals, més engalanada i més artística, i també un quart a la a col·laboració especial.

“Hem canviat el sistema, amb un format acordat amb la comissió de Carrossaires, perquè abans la classificació i els premis generava toxicitat entre les carrosses; es deia que una era millor que l’altra i, en haver-hi també diners entremig, no generava espectacle sinó una competició no sana. Per això hem decidit donar guardons i no dictaminar quina és millor o pitjor”, va detallar el regidor de Festes, Pol Ravetllat, en presentar la modificació dels premis.