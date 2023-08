Aquest estiu els canvis de temperatura han estat marcats per un fenomen meteorològic molt comú al Mediterrani. Es tracta del que es coneix científicament com a DANA per les seves sigles, tot i que també es coneix com a “gota freda”. Però, què és una DANA? Es tracta d’una Depressió Aïllada a Nivells Alts, un fenomen que consisteix en la formació de depressions atmosfèriques tancades, definides i persistents formades amb aire fred que s’han desplaçat del punt on s’originen, és a dir, que es mouen del punt fred on es creen fins a una zona on les temperatures són més elevades i, per conseqüència, provoquen que la calor disminueixi. L’època de l’any on es creen més DANA és durant l’estiu i els inicis de la tardor, és a dir, durant els mesos de juliol, agost, setembre i principis d’octubre. Ara bé, que aquesta època de l’any sigui la més freqüent no comporta que no se’n puguin originar durant la resta de l’any.

La DANA es genera quan el corrent d’aire general que prové de l’oest s’ondula i acaba formant una espècie d’espiral que envolta i afecta tot el territori sobre el qual es col·loca. Més enllà de provocar un lleuger repunt de les temperatures, algunes vegades més accentuat segons les condicions del territori, aquesta mena de depressions atmosfèriques poden comportar altres conseqüències. Per exemple, poden ocasionar fortes pluges, tot i que no sempre en són el principal motiu. Alguns dels motius principals pels quals es poden desencadenar precipitacions és que una DANA es trobi amb un corrent d’aire mediterrani càlid i humit proporcionat per una depressió feble en superfície i un escenari geogràfic muntanyenc que faciliti la convecció.

Quant dura una DANA?

Aquestes depressions aïllades no acostumen a tenir una durada superior a una setmana, tot i que amb el canvi climàtic, les noves condicions meteorològiques poden provocar que aquest fenomen s’allargui una mica més en el temps. Cal tenir en compte, però, que aquests fenòmens no estan directament relacionats amb el canvi climàtic, ja que es tracta d’unes condicions meteorològiques pròpies del Mediterrani, especialment al litoral espanyol, i no d’unes condicions mundials.