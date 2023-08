MÉTEO | Canvi de temperatura: per on venen les pluges?

Després d’uns dies marcats per una forta onada de calor que ha fet disparar els termòmetres de Catalunya, la dinàmica del clima comença a canviar. Les precipitacions entren amb força aquest dimecres a la tarda des del Pirineu i provocaran una lleugera baixada de les temperatures per allà on passin. Però, on plourà exactament aquest dimecres?

A partir del migdia el sol començarà a deixar de ser el gran protagonista del cel del nord de Catalunya i les nuvolositats en prendran el relleu. Començaran per la Vall d’Aran i s’aniran estenent pel Pallars Jussà, l’Alta Ribagorça i el Pallars Sobirà. A mesura que passin les hores les precipitacions també arribaran a la Cerdanya, l’Alt Urgell, el Solsonès, la Garrotxa i Osona, cobrin el cel de núvols. Per últim, a la Noguera també s’hi deixaran veure algunes precipitacions, tot i que amb molt menor intensitat que a la resta de comarques del Pirineu i el Prepirineu. Segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les pluges seran “d’intensitat feble”, tot i que aniran acompanyades localment de fortes tempestes que poden causar algun petit impacte en les poblacions.

Tot i les pluges, però, el Meteocat també avisa que aquestes pluges no acumularan grans quantitats d’aigua al territori, tot i que poden ser “abundants” localment. Aquestes precipitacions provocaran que les temperatures baixin per allà on passi, tot i que no es notarà de la mateixa manera en tots els punts del territori. La comarca on els termòmetres marcaran la temperatura màxima més baixa durant el dia és la Cerdanya, on la calor no ascendirà dels 33 graus. A la Vall d’Aran les temperatures també descendiran lleugerament i deixaran al seu pas marques de 35 graus de màxima. Ara bé, el canvi més significatiu de la calor es viurà amb les mínimes previstes, amb registres d’entre 15 i 17 graus al Pirineu.

Mapa de pluges de Catalunya d’aquest dimecres / Meteocat

Sol a la resta de Catalunya

Mentre el nord del territori veu com els aiguats omplen els carrers durant tota la tarda, el sol serà el protagonista a la resta de Catalunya. En els punts on el sol brilli amb força les temperatures pujaran encara més, amb marques superiors als 42 graus a la franja de Ponent i la Terra Alta. L’enorme majoria de termòmetres de Catalunya es col·locaran per sobre dels 40 graus en els punts de més calor del dia, tot i que les mínimes seran lleugerament més baixes que els últims dies, per la qual cosa la sensació tèrmica pot ser més agradable durant alguns moments del dia.

Al litoral de la costa catalana, les temperatures escalaran respecte als darrers dies arran del desplaçament de l’onada de calor. Segons la previsió del Meteocat, el Garraf i el Maresme seran les dues comarques de la costa amb les temperatures màximes més baixes, tot i que la calor continuarà sent la gran protagonista del dia. La sensació tèrmica serà més calorosa del que reflecteixen les previsions màximes, ja que la diferència entre temperatures mínimes i màximes prolongarà la sensació de calor.

Tot i el lleuger canvi de dinàmica, l’onada de calor segueix colpejant amb força els pobles i ciutats del territori català. És per això que des del Meteocat i Protecció Civil mantenen les restriccions per risc d’incendi que es van posar en marxa aquest dimarts i els avisos de calor extrema, tant diürna com nocturna, que ja fa dies que es mantenen.