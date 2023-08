Feijóo vol intentar formar govern i al·lega que Sánchez ho té més difícil amb l’independentisme

El president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, s’ha mostrat disposat a ser candidat a la investidura “si el cap de l’Estat així ho considera” i ha subratllat que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ho té més difícil amb l’independentisme, és el partit guanyador de les eleccions del 23 de juliol i que compta amb l’aval d’haver estat el partit més votat en les eleccions del 23-J i tenir el suport de Vox, UPN i Coalició Canària, que sumen 172 diputats, a quatre vots dels necessaris per a la majoria absoluta, que està a 176 diputats.

Després de reunir-se amb el Felip VI a la ronda de contactes perquè el monarca decideixi si designa un candidat a la presidència o decideix donar més temps als candidats, Feijóo ha dit que “estaria a només quatre diputats de la majoria absoluta. El PSOE, després de perdre, està a la distància d’una amnistia, un referèndum i la desigualtat entre els espanyols”. “No ho tinc garantit, però ho defensaré”, ha admès.

Felip VI rep a Pedro Sánchez durant la ronda de consultes / EP

“Ho acceptaria com a honor, amb lleialtat a la monarquia institucions i conscient de la responsabilitat”, ha dit el popular en una compareixença al Congrés dels Diputats després de reunir-se amb el monarca espanyol. Feijóo ha legitimat aquesta decisió al·legant que té “diversos avals” que a la seva “manera de veure donen suport aquesta proposta”. Aquests avals serien el fet de ser “el candidat del partit que ha guanyat les eleccions”.

Feijóo, a més, ha agraït a Vox el seu “suport sense exigències” i la normalitat de les relacions que tots dos mantenen i els governs autonòmics municipals i autonòmics que comparteixen i ha deixat clar que “hem aclarit els malentesos”. També ha marcat distàncies respecte del PSOE, els potencials aliats independentistes del qual mantenen les seves exigències sobre la taula i ni tan sols han anat al Palau de la Zarzuela a informar dels seus plans.

Més vots en contra

Feijóo compta amb el suport de 172 diputats, però en té 178 en contra. Aquest és el número al qual aspira el president espanyol en funcions, Pedro Sánchez. I encara que no els aconsegueixi per a ell, en teoria no seran per al líder del PP, de manera que el gallec no podrà ser investit president a primera ni a segona volta, quan és suficient la majoria simple: excepte canvis, tindrà més vots en contra que a favor.