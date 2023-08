Josep Costa reclama des de l’UCE que “l’amnistia no serveixi per als espies”

L’exvicepresident del Parlament Josep Costa ha combinat l’escàndol de Catalangate, d’espionatge a l’independentisme, amb l’actual estat de les negociacions per a la governabilitat de l’Estat espanyol entre els partits independentistes i el PSOE. “Espero que l’amnistia no serveixi per amnistiar els espies”, ha advertit Costa arran que la desjudicialització de les causes contra el Procés s’han plantejat com un dels punts clau. En un debat organitzat en la 55a edició de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE) on hi han participat, a més de Costa, la presidenta de l’ANC, Dolors Feliu, el president d’Òmnium, Xavier Antich, i l’enginyer informàtic, Josep Maria Ganyet. Tots els ponents han criticat sense embuts l’estratègia clandestina a través de l’espionatge amb programes espia com Pegasus o Candiru a desenes d’activistes, càrrecs institucionals -fins a tres presidents de la Generalitat- periodistes i advocats de la biosfera del Procés.

El debat també ha servit per escalfar l’ambient de cara la manifestació de la Diada convocada per l’ANC amb el suport d’Òmnium. Una convocatòria que va despertar els recels de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) perquè se l’havia exclòs. Precisament, unes hores abans, el mateix conseller d’Universitats, Joaquim Nadal, no s’ha volgut pronunciar sobre si té pensat assistir a la manifestació. De fet, Nadal ha apuntat que el Govern encara té pendent un consell executiu on es podria decidir el seu posicionament. En tot cas, ha volgut diferenciar el posicionament del Govern i una altra ben diferent, el partit, en aquest cas ERC.

Josep Maria Ganyet, Dolors Feliu, Xavier Antich i Josep Costa, en un moment del debat a l’UCE sobre el Catalangate/Josep Maria Montaner

“Explicacions, responsabilitats i garantia de no repetició”

El líder d’Òmnium ha insistit que el Catalangate “s’ha aprofitat” per part de l’independentisme per “debilitar l’Estat” i “enfortir-nos com a moviment”. Així ha recordat l’ofensiva internacional per denunciar l’espionatge massiu a l’independentisme que ha reconegut Amnistia Internacional, el Parlament Europeu o l’informe de drets fonamentals del govern dels Estats Units així com els diferents processos judicials oberts a l’Estat espanyol. Antich ha reclamat “explicacions, responsabilitats i la garantia de no repetició”. L’escàndol, per Antich, també ha servit per acreditar, com una “ironia de la història” que Pedro Sánchez ara és en mans de l’independentisme, després d’haver-lo espiat, tot i passejar-se per Europa assegurant que el conflicte amb Catalunya s’havia apagat.

De fet, Costa ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable de les dades obtingudes per l’espionatge del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI). “La llei especifica que és el CNI qui lliura els seus informes al president del govern”, ha destacat. “Amb Espanya no es pot negociar”, ha argüit l’exvicepresident tot parafrasejant una expressió que “deia Oriol Junqueras abans del 2017”. En aquest sentit, Costa ha retret que l’escàndol del Catalangate va esclatar l’abril de 2022, però que ERC va signar la “renúncia al dret d’autodeterminació amb els espies amb la taula de diàleg, que vaig definir com a farsa i era pitjor, una tragèdia”.

Per la seva banda, Feliu ha proposat que l’escàndol ha de servir per crear un “relat internacional” del moviment sobiranista com un “moviment pacifista”. En aquest context, però, ha alertat que els “negociadors” que ara seuen a la taula amb el PSOE “poden ser espiats”. De fet, Costa ha intervingut per afegir que “a hores d’ara no hi ha cap notícia que ens hagin deixat d’espiar”. També s’ha referit a la reclamació judicial ha interposat al poder jurisdiccional espanyol en el sentit que demanen “què se n’han fet de les dades que han obtingut”.

