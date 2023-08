Joaquim Nadal reivindica José Montilla com un dels salvadors de l’UCE

El conseller d’Universitats, Joaquim Nadal, ha defensat el suport que el Govern presidit per José Montilla va donar a la Universitat Catalana d’Estiu (UCE). N’ha parlat en declaracions als mitjans abans de començar una taula rodona sobre la universitat i la Unió Europea, en què han participat quatre rectors d’universitats públiques catalanes. El conseller, exmembre de l’executiu de Montilla a la Generalitat, ha emfatitzat el valor de la presència a Prada de Montilla, que ahir va ser escridassat en l’homenatge a Pau Casals celebrat a Sant Miquel de Cuixà, en el marc de la 55a edició de l’UCE, en què van participar quatre presidents més: Jordi Pujol, Carles Puigdemont, Quim Torra i Pere Aragonès.

L’acte d’avui ha servit també per destacar el compromís del Departament de Recerca i Universitats per establir una relació més directa amb les universitats catalanes i mantenir la referència de la Xarxa Vives. “L’objectiu de la conselleria i del rectorat és vincular l’UCE de la manera més estreta possible al sistema universitari català”, ha assegurat Nadal. És a dir, que “l’UCE formi part del sistema, que hi estigui integrada”. “Encara que estigui fora del sistema reglat, no deixa de ser un element de referència important entre Catalunya, Catalunya Nord i el sistema universitari”, ha afegit.

El president José Montilla, en un moment del seu discurs en l’acte de la UCE 2023 a Sant Miquel de Cuixà/Josep Maria Montaner

El tripartit que va “desenclavar” financerament l’UCE

L’exdirigent socialista i ara membre de l’executiu d’ERC ha advertit que “cal valorar l’acte d’ahir per ell mateix, amb grans presències”. Tot i considerar que la presència més “rellevant” és la del president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha subratllat que la presència dels altres presidents és una “demostració que institucionalment tots i cadascun dels assistents atorgaven a l’acte un valor simbòlic d’altíssima significació”. En aquest sentit, ha considerat que la cerimònia establia una relació entre la figura de Pau Casals i el que representa l’UCE, la defensa de la llengua, la cultura, la identitat i el territori, com un valor que hem de reconèixer a tots els presidents assistents”, ha insistit.

En aquest punt, ha volgut fer una especial menció al president Montilla, del qual Nadal també en va ser conseller del seu Govern i company de militància al PSC. Arran de l’escridassada i xiulada que part del públic li va dedicar i la resposta del rector, Jordi Casassas, que va recordar l’ajut del president Montilla a l’UCE. “Crec que va quedar prou clar per boca del rector de l’UCE va ser en època del president Montilla que el Govern de la Generalitat Catalunya, a través del conseller Josep Huguet i el conseller Nadal, van fer les passes necessàries per atendre un pagament d’una quantitat rellevant per a la compra de Vallroc (seu de l’entitat) i per desenclavar la situació econòmica en què estava l’UCE”, ha detallat. “El compromís del govern de la Generalitat de Catalunya d’avui és donar continuïtat dels compromisos successius dels molts governs de la Generalitat de Catalunya anteriors”, ha reblat.

A més de Nadal, a la taula rodona hi han participat Joan Guàrdia, rector de la Universitat de Barcelona, Daniel Crespo, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya, Àngels Fitó, rectora de la UOC, i Quim Salvi, de la Universitat de Girona. Entre el públic, hi havia Oriol Amat, vicepresident de la Xarxa Vives d’Universitats, la xarxa d’universitats de parla catalana.