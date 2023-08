MÉTEO | Cambio de temperatura: por donde vienen las lluvias?

Después de unos días marcados por una fuerte ola de calor que ha hecho disparar los termómetros de Cataluña, la dinámica del clima empieza a cambiar. Las precipitaciones entran con fuerza este miércoles por la tarde desde el Pirineo y provocarán una ligera bajada de las temperaturas por allá donde pasen. ¿Pero, donde lloverá exactamente este miércoles?

A partir del mediodía el sol empezará a dejar de ser el gran protagonista del cielo del norte de Cataluña y las nubosidades tomarán el relevo. Empezarán por el Valle de Arán y se irán extendiendo por el Pallars Jussà, el Alta Ribagorça y el Pallars Sobirà. A medida que pasen las horas las precipitaciones también llegarán a la Cerdaña, el Alt Urgell, el Solsonès, la Garrotxa y Osona, cobren el cielo de nubes. Por último, a la Noguera también se dejarán ver algunas precipitaciones, a pesar de que con mucha menor intensidad que al resto de comarcas del Pirineo y el Prepirineo. Según la previsión del Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat), las lluvias serán «de intensidad débil», a pesar de que irán acompañadas localmente de fuertes tormentas que pueden causar algún pequeño impacto en las poblaciones.

Todo y las lluvias, pero, el Meteocat también avisa que estas lluvias no acumularán grandes cantidades de agua en el territorio, a pesar de que pueden ser «abundantes» localmente. Estas precipitaciones provocarán que las temperaturas por allá donde pase, a pesar de que no se notará del mismo modo en todos los puntos del territorio. La comarca donde los termómetros marcarán la temperatura máxima más baja durante el día es la Cerdaña, donde el calor no ascenderá de los 33 grados. En el Valle de Arán las temperaturas también descenderán ligeramente y dejarán a su paso marcas de 35 grados de máxima. Ahora bien, el cambio más significativo del calor se vivirá con las mínimas previstas, con registros de entre 15 y 17 grados en el Pirineo.

Mapa de lluvias de Cataluña de este miércoles / Meteocat

Sol al resto de Cataluña

Mientras el norte del territorio ve como las trombas de agua llenan las calles durante toda la tarde, el sol será el protagonista al resto de Cataluña. En los puntos donde el sol brille con fuerza las temperaturas subirán todavía más, con marcas superiores a los 42 grados en la franja de Poniente y la Terra Alta. La enorme mayoría de termómetros de Cataluña se colocarán por encima de los 40 grados en los puntos de más calor del día, a pesar de que las mínimas serán ligeramente más bajas que los últimos días, por lo cual la sensación térmica puede ser más agradable durante algunos momentos del día.

Al litoral de la costa catalana, las temperaturas escalarán respecto a los últimos días a raíz del desplazamiento de la ola de calor. Según la previsión del Meteocat, el Garraf y el Maresme serán las dos comarcas de la costa con las temperaturas máximas más bajas, a pesar de que el calor continuará siendo la gran protagonista del día. La sensación térmica será más calurosa del que reflejan las previsiones máximas, puesto que la diferencia entre temperaturas mínimas y máximas prolongará la sensación de calor.

A pesar del ligero cambio de dinámica, la ola de calor sigue golpeando con fuerza los pueblos y ciudades del territorio catalán. Es por eso que desde el Meteocat y Protección Civil mantienen las restricciones por riesgo de incendio que se pusieron en marcha este martes y los avisos de calor extremo, tanto diurna como nocturna, que ya hace días que se mantienen.