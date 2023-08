Simó supedita la reversió de les retallades als pressupostos del 2024

La consellera d’Educació, Anna Simó, ha assegurat que té intenció de revertir les retallades, però ho ha supeditat als pressupostos del 2024. Simó ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio on ha abordat la vaga d’inici de curs convocada per USTEC, La Intersindical i la CGT el pròxim 6 de setembre. La consellera ha explicat que no pot prendre decisions abans de conèixer els diners dels quals disposarà: “Quan tingui els escenaris pressupostaris estaré en condicions de veure què podem fer”.

Simó ha establert l’escola inclusiva, el benestar docent i la reducció de l’abandonament escolar com a principals objectius de la conselleria. Per intentar avançar en aquesta direcció, la consellera d’Educació ha convocat una mesa sectorial justament abans d’aquesta jornada de vaga, el 5 de setembre. En aquesta reunió explicarà als sindicats com serà l’inici de curs, que començarà amb 1.200 docents més i 8.000 alumnes menys a causa de la baixada de natalitat a Catalunya.

Anna Simó, consellera d’Educació de la Generalitat de Catalunya en un ple al Parlament / Mireia Comas

Simó compareixerà davant del Consell Escolar i del Parlament

A banda de la reunió que ha convocat amb els sindicats a la mesa sectorial, Simó ha explicat que ha demanat al president del Consell Escolar comparèixer per parlar de l’inici de curs. També demanarà fer-ho al Parlament per tal d'”arribar a grans acords” i que cada pas es faci “des del consens”.

Els sindicats convocants mantenen la vaga a l’espera de reunir-se amb Simó i arribar a un acord, però Simó ha insistit que no podrà oferir res fins que conegui els diners dels quals disposarà als pressupostos. Ara bé, la consellera ha insistit que els sindicats poden comptar amb ella perquè defensen els drets del personal educatiu. “Sempre em tindran al seu costat”, ha conclòs.