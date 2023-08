Un altre Sant Fèlix de gamma extra

La diada de Sant Fèlix de Vilafranca del Penedès és cada any una actuació de màxims on les quatre colles participants, enguany Castellers de Vilafranca, Colla Joves Xiquets de Valls, Colla Vella dels Xiquets de Valls i Minyons de Terrassa, porten els seus millors castells a l’anomenada “plaça més castellera”. L’amenaça de pluja i l’afectació precisament per l’aigua de dues diades del cap de setmana passat que havien de servir per preparar alguns dels castells d’aquest 30 d’agost deixaven un punt d’incertesa respecte del que es veuria a l’actuació de la plaça de la Vila.

Membres de la colla Vella dels Xiquets de Valls / Mireia Comas

Primera ronda i primers castells de la diada de Vilafranca del Penedès

A la primera ronda, sota un sol i unes previsions que ja no feien patir per l’aspecte meteorològic, les colles han aprofitat per començar d’una manera excepcional. A dos quarts d’una del migdia els segons ja pujaven al primer castell de la diada, el 3 de 10 amb folre i manilles dels Castellers de Vilafranca, que descarregaven d’una manera solvent i els donava la confiança necessària per encarar les següents rondes. A continuació, segons l’ordre d’actuació sortejat uns dies enrere, la Colla Joves Xiquets de Valls descarregava el 3 de 9 amb folre sense problemes i els donava l’empenta per fer un pas més a la resta de la diada. La Colla Vella dels Xiquets de Valls descarregava el 4 de 9 amb folre i agulla que ja havien completat tres vegades aquesta temporada. Els Minyons de Terrassa tancaven una primera ronda, àgil i sense caigudes, amb un sòlid 2 de 9 amb folre i manilles.

3 de 10 amb folre i manilles dels Castellers de Vilafranca / Mireia Comas

Segona ronda: la Joves triomfa amb un 4 de 9 sense folre

La segona ronda començava amb la colla local carregant el 4 de 9 amb folre i agulla que s’ha trencat just després de la sortida dels terços. Tot seguit la Joves feia esclatar la plaça sorprenent al públic amb el 4 de 9 sense folre. És l’única colla que l’ha descarregat després de la pandèmia. La Colla Vella optava també per un castell sense folre després de la confiança que els havia donat descarregar el castell amb agulla i optaven pel seu primer 2 de 8 sense folre de l’any, que quedava en carregat just a la sortida de l’enxaneta. Al seu torn els de Terrassa desmuntaven un intent de 5 de 9 amb folre just quan arrencava la canalla el seu camí per coronar el castell.

2d8 sense folre de la Colla Vella de Valls / Mireia Comas

Tercera ronda amb alguns intents

A tercera ronda els Verds apostaven per un castell que ja s’havia especulat els últims dies que podrien portar a plaça i que només s’havia intentat una vegada anteriorment a la història dels castells, el 2012. En aquesta ocasió quedava en intent desmuntat tot i que en la següent ronda tenien clar que hi tornarien. Els vermells seguien amb l’aposta dels gamma extra i coronaven el primer 5 de 9 amb folre de la temporada, que s’ha trencat a la sortida dels dosos i que els deixava molt a prop de la millor actuació de la seva història. Els rosats, castigats per la caiguda del 2 de 8, completaven el 4 de 9 amb folre. Els Minyons han repetit amb el 5 de 9 amb folre, que ha arribat més lluny que en l’anterior prova però que ha acabat cedint abans de la carregada.

Torre de 9 amb folre i manilles descarregada pels Minyons de Terrassa / Mireia Comas

Un 7 de 9 amb folre dels Verds després d’onze anys

A la quarta ronda els Castellers de Vilafranca han celebrat de valent la descarregada d’un 7 de 9 amb folre molt treballat després d’onze anys d’haver-lo vist, també de color verd, en una diada de Tots Sants 2012. Els Minyons també ha acusat la caiguda en la ronda anterior i han optat per tancar la seva actuació el 3 de 9 amb folre i el 4 de 9 amb folre.

Membres de la Colla Vella dels Xiquets de Valls / Mireia Comas

Ronda de pilars per acomiadar la diada de Sant Fèlix

Ja en la ronda de pilars la Colla Joves Xiquets de Valls descarregava el quart pilar de 8 amb folre i manilles del seu historial, el primer en un Sant Fèlix, i rubricaven així la millor actuació de la seva història. Els Verds també han descarregat aquest castell per completar la millor actuació de la temporada i la Colla Vella ha acabat la seva diada de Sant Fèlix descarregant un pilar de 7 amb folre.

Tot plegat ha deixat una diada de Sant Fèlix que ha durat més de quatre hores on s’han vist 10 castells de gamma extra (set de descarregats) i quatre castells bàsics de nou.