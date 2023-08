Aragonès descarta reunir-se amb Feijóo encara que l’hi demani

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha expressat la seva voluntat de reunir-se amb tots els presidents autonòmics per parlar de la seva possible investidura, planificada pel 26-27 de setembre. En aquest sentit, des de la Generalitat han volgut deixar clar que descarten que Pere Aragonès es reuneixi amb Feijóo per abordar aquesta qüestió: “El president no es reuniria amb Feijóo per parlar de la investidura en el cas que ho demanés. Res a parlar amb Feijóo sobre una hipotètica investidura de Feijóo i Vox”, asseguren fonts de Presidència a El Món.

Tot i la clara negativa, la previsió dels populars és trucar a Aragonès per a conèixer “la seva posició” i saber “quines són les necessitats i els requisits dels presidents autonòmics de punta a punta d’Espanya”. Així ho va assegurar el vicesecretari de Cultura del PP, Borja Sémper, aquest passat dilluns en una roda de premsa, qui no va voler entrar a precisar calendaris de reunions. En aquesta línia, els populars proposen reunions amb tots els grups parlamentaris, però mantenen el “veto” a EH Bildu: “No hi ha ningú, per molt forassenyades que puguin ser les seves posicions polítiques, que es pugui equiparar a Bildu”, sentencia amb condescendència.

Pedro Sánchez i Feijóo se saluden en una trobada a la Moncloa / EP

Una trobada amb Sánchez

Amb qui sí que es reunirà Feijóo, però, és amb el candidat dels socialistes i actual president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez. La trobada tindrà lloc aquest dimecres vinent a les 10 del matí al Congrés dels Diputats. Segons el que es preveu, durant aquesta reunió, Feijóo demanarà al líder del PSOE que faciliti la seva investidura, ja que el PP va ser la formació més votada a les eleccions del 23 de juliol. Aquesta reunió tindrà un caràcter diferent de les que mantindrà el candidat dels populars amb la resta de formacions, ja que es tracta de l’única a la qual Feijóo assistirà personalment de manera presencial.