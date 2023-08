La policia acusa els detinguts de la Vuelta de voler embrutar la carretera per fer suspendre l’etapa

Un bidó d’oli al bosc i una pancarta a Clariana de Cardener, la població del Solsonès on neix el riu Cardener. Aquests van ser els dos elements que suposadament van fer sospitar la policia que alguna cosa estranya es preparava per a un dels trams de la Vuelta Ciclista a Espanya al seu pas per Catalunya. A partir d’aquí, la Comissaria General d’Informació del Cos Nacional de Policia va preparar un dispositiu que, sense haver-se tancat, ja registra quatre detinguts, tots quatre independentistes. Passats dos dies de les detencions, la tesi policial es va refinant i ja no planteja que els arrestats pretenien fer caure els ciclistes. Els investigadors mantenen que volien deixar la carretera inservible 48 hores abans de l’etapa que havia de passar per la zona –la d’aquest dilluns– per obligar els organitzadors a suspendre-la.

Malgrat aquests matisos i que, en tot cas, els fets no s’han consumat, aquest dilluns, dos dies després, els arrestats han quedat en llibertat amb càrrecs per quatre delictes: desordres públics, contra la seguretat viària, contra el medi ambient i per organització criminal. I com a mesura cautelar els han prohibit acostar-se a menys 500 metres de la Vuelta al seu pas per Catalunya. El cas encara continua sota secret de sumari per part de la jutgessa d’instrucció de Solsona encarregada de les perquisicions, un fet que denuncien les defenses.

Acte de suport a Vic als detinguts, que són osonencs

Tres hores després de quedar en llibertat, en Josep, en David, l’Oriol i en Xavi han estat objecte d’un acte de suport i solidaritat a Vic, ja que tots quatre són osonencs, i en els seus parlaments han esperonat a continuar la lluita i a retreure als polítics independentistes la seva feina. “Això també ens passa per culpa vostra!”, els han criticat, tot i la presència a l’acte del diputat de la CUP Carles Riera i del diputat de Junts Joan Canadell.

Vigilància preventiva, troballa casual

Segons les primeres informacions, les escasses dades recollides en l’ordre d’entrada i escorcoll dels domicilis dels quatre investigats, així com discretes fonts de la investigació, apunten que el cas es va iniciar per la troballa del bidó i la pancarta en el marc del dispositiu de control preventiu. Els agents d’informació de la policia espanyola encarregats de la seguretat de la cursa ciclista no amaguen que van parar l’orella a les crides a protestar contra la Vuelta fetes des de diverses plataformes independentistes, com ara els CDR, Desobediència Civil o Òmnium Cultural. I a partir d’aquí van muntar un dispositiu, sense escatimar recursos, per trobar indicis i evitar “preventivament” qualsevol acció de sabotatge en les etapes que passaven per Catalunya.

Els quatre detinguts a Solsona per la Vuelta, a la sortida del jutjat/Quico Sallés

Els arrestats al·leguen que simplement anaven a penjar una pancarta

Atès el relat d’algunes fonts del cas, la policia va detectar un bidó d’uns 200 litres amb un contingut oliós. En aquesta línia, van pensar que era un oli especial que s’havia guardat en un bosc proper a la carretera C-55, per on havia de passar la tercera etapa de la Vuelta aquest dilluns. El lloc estava a prop d’un pont ubicat al terme municipal de Clariana de Cardener. La policia, que podria haver utilitzat drons i programes de geolocalització i seguiment, va posar balises a la zona i va muntar un dispositiu de control i seguretat al perímetre del voltant dels bidons.

Dissabte al matí, els quatre activistes es trobaven dins el perímetre quan van ser aturats per la policia. Tot i que anaven de dos en dos, un contundent grup de policies armats i tapats amb passamuntanyes els van demanar què anaven a fer. Un dels arrestats va explicar que anava a penjar una pancarta de protesta al pont per tal que fos visible al pas de la cursa. La policia el va obligar a estirar-se a terra de bocaterrosa i va ser emmanillat i detingut. Un protocol que haurien aplicat a tots quatre.

Els detinguts recorden que només volien protestar. Segons els primers atestats, la hipòtesi policial és que el material oliós trobat havia de servir per boicotejar la cursa ciclista amb un producte que s’hauria tirat dissabte al ferm i trigaria unes 48 hores a poder-se netejar. L’objectiu seria, doncs, haver de suspendre aquest tram d’etapa, i no pas tirar l’oli en el moment pas de la cursa per provocar un accident. Aquesta seria la tesi policial que apunten els primers informes dels agents d’Informació del CNP amb què han justificat a la jutgessa la detenció i continuar en secret les investigacions.

Un dels detinguts de la Vuelta arriba als Jutjats de Solsona/Quico Sallés

Escorcolls i recursos… o noves detencions?

Un cop es van practicar les detencions, la policia va demanar al jutge una ordre d’entrada i escorcoll dels domicilis dels quatre independentistes encartats. Els registres es van produir la matinada de dissabte. La policia va requisar des de material d’escalada -un dels implicats és un reconegut escalador de la comarca- a “torxes” que tenia guardades un altre dels arrestats, destinades a la tradicional Marxa dels Vigatans que cada vigília de la Diada se celebra a Vic. Un dels elements que la policia es va endur va ser el regal de 50 anys d’un dels arrestats. En concret, un puzle d’un mapa amb una ruta de tast de vins que els seus amics li havien regalat. “És un plànol!”, va argüir la policia. A més, els agents es va endur tots els ordinadors portàtils i aparells de comunicació que hi havia als habitatges dels encartats.

Amb tot aquest material, la policia ha d’elaborar nous atestats. I, de moment, han aconseguit que la jutgessa d’instrucció mantingui el secret de les actuacions mentre s’acabin d’analitzar les proves recollides i l’examen dels aparells. D’aquí que els caps de la investigació no descartin noves detencions segons les conclusions dels indicis que han recollit. A més, val a dir que un dels detinguts ja va ser investigat per part de la Guàrdia Civil en les diligències secretes 95/2018 del jutjat central d’instrucció número 6 de l’Audiència Nacional, que fa només uns mesos van deixar de ser secretes per als afectats. Ara, la defensa dels encausats, dirigida per Eva Pous, d’Alerta Solidària, ha avançat que interposarà recurs contra la declaració del secret sumarial. De moment, tots quatre detinguts ja han passat dues nits al calabós abans no han passat pel jutjat.

La parella d’un dels detinguts s’abraça i fa un petó en sortir del Jutjat/Quico Sallés

Un homenatge reivindicatiu

A les vuit del vespre, els quatre arrestats han rebut un homenatge que ha aplegat centenars de persones a la plaça de Vic. Un acte convocat per Pigot -l’associació solidària-, els CDR, Desobediència Civil, Òmnium Osona i l’ANC de Vic. La cerimònia ha servit per mostrar la solidaritat i el suport als encausats, i s’ha llegit un comunicat força contundent contra la repressió dels que volen protestar pel pas de la Vuelta pels Països Catalans. “Recuperem l’estelada i tornem al carrer!”, clamava el comunicat. Però, en el torn de les intervencions dels detinguts, el discurs ha guanyat pes i reivindicació.

En Xavi ha agraït en nom de tots quatre el suport d’aquests darrers dies i ha animat l’independentisme a tornar a penjar l’estelada al balcó. “La nostra protesta continuarà!”, ha advertit. “No ens empassarem l’oli!”, ha emfatitzat en referència a l’acusació policial. En aquest sentit, ha esperonat a continuar les reivindicacions perquè “Espanya sàpiga que hi ha un problema!”. Al final del seu discurs, molt aplaudit, s’ha dirigit als polítics que han participat en l’acte per recriminar-los el seu paper institucional: “Això ens passa també per culpa vostra!”.