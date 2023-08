Els CDR i Desobediència Civil carreguen contra les detencions per la Vuelta

Els quatre detinguts al Solsonès per “amenaces” contra el pas de la Vuelta España s’han acollit al dret de no declarar a les dependències de Cos Nacional de Policia de La Verneda, a Barcelona. Els quatre independentistes arrestats per la Comissaria General d’Informació del Cos Nacional de Policia (CNP) aquest dissabte al matí passaran la nit al calabós policial fins que demà al matí siguin traslladats al Jutjat d’Instrucció de Solsona en funcions de guàrdia, que instrueix les diligències. Diferents col·lectius han convocat protestes a les deu del matí davant l’edifici judicial solsoní. A hores d’ara encara no s’ha detallat quina mena d’amenaça s’ha dut a terme o van destapar els analistes de la policia per justificar un espectacular dispositiu policial.

Coincidint amb la nova situació processal dels arrestats es troben acusats de quatre delictes cadascun –desordres, contra la seguretat viària, contra el medi ambient i per pertinença a grup organitzat– per dur a termes tots els suposats il·lícits penals. Unes acusacions que han unit en un comunicat conjunt els Comitès de Defensa de la República (CDR) i Desobediència Civil (DS) que han emès un comunicat conjunt condemnant la detenció, però també el que qualifiquen de “silenci eixordador” de les institucions autonòmiques, els partits i dels mitjans públics catalans.

Una imatge davant la concentració a la comissaria del CNP de La Verneda on van ser traslladats els activistes detinguts per “amenaces a la Vuelta”/CDR

“Suport en massa”

L’operació registrada contra els activistes aquest dissabte al matí, una ràtzia de les quatre detencions i els escorcolls de matinada als seus domicilis, és comparable, segons el comunicat de CDR i DS, a l’operació Garzón de l’any 1992 -un desplegament contra independentistes abans de les olimpíades- o l’Operació Judes, la detenció el setembre de 2019, de diversos membres del CDR amb la vista posada a prevenir les accions de protesta per l’aleshores imminent sentència del Procés del Tribunal Suprem. Així, titlla les detencions “d’intimidatòries” en el marc d’una “operació més de l’Estat borbònic i feixista per intentar frenar el moviment independentista”.

Segons el text, tant les institucions autonòmiques com els partits mereixen el mateix “boicot” que l’Íbex-35 o la “Vuelta Colonialista”. “Demanem el suport de l’independentisme en massa als milers de persones represaliades per l’Estat”, clama el document conjunt. “La presència de molta gent a les mobilitzacions que hi haurà pròximament, amb l’estelada o la bandera negra com a símbol de voluntat d’alliberar-nos com a poble, serà una forma de demostrar que seguim defensant les represaliades i el que representa l’1 d’octubre en què vam votar i vam guanyar”, conclou el comunicat signat per les dues plataformes.