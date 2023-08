Escorcolls i requises als domicilis dels detinguts per la Vuelta

La detenció aquest dissabte al matí de quatre activistes independentistes per part de la Comissaria General d’Informació del Cos Nacional de Policia s’allargarà, com a mínim, durant aquest diumenge. La policia té previst passar-los a disposició del jutjat d’Instrucció de Guàrdia de Solsona, on es van practicar les detencions, després que a quarts de dues de la matinada s’han produït els escorcolls als domicilis dels arrestats. La policia els acusa de preparar “actes i amenaces” contra el pas de la Vuelta España, la important carrera ciclista, que té tres etapes en terres catalanes i una d’aquestes passa per la capital del Solsonès, en l’etapa Súria (Bages) a Arinsal (Andorra). Actes i amenaces dels que encara no se n’ha referit cap detall o concreció. Això sí se’ls acusa de cometre delictes de desordres públics, contra la seguretat viària, grup organitzat i medi ambient.

Segons ha pogut saber El Món, els arrestats -destacats independentistes a la Catalunya Central, tres d’Osona- van romandre durant tot el dia d’ahir sota custòdia policial a les instal·lacions que el Cos Nacional de Policia té al barri de La Verneda de Barcelona. Una custòdia no sense polèmica, ja que el cos policial no va permetre a la lletrada d’Alerta Solidària entrevistar-se amb els detinguts, aplicant un criteri temporal del protocol de detenció. Alerta Solidària va presentar una queixa formal al CNP. De matinada, agents del Cos Nacional de Policia han escorcollat els domicilis dels detinguts i s’han emportat ordinadors portàtils i altres elements en diferents bosses. Escorcolls amb presència dels detinguts.

El cartell de desobedència desplegat davant la comissaria del CNP de La Verneda contra els quatre arrestos dels activistes contra La Vuelta/DC

Una investigació preventiva

Els analistes de la policia van començar a vigilar els entorns independentistes un cop les xarxes van proposar virtuals protestes pel pas de la Vuelta a Espanya a Catalunya. De fet, Òmnium ha convocat la ciutadania a “aprofitar aquest esdeveniment amb ressò internacional per demostrar que l’independentisme seguim dempeus”. La policia va seguir la pista de diversos activistes que entenien que podrien cometre algun delicte en el format de la seva protesta i d’aquí que només unes hores abans de començar la Vuelta es van practicar les detencions. Un operatiu que es va mantenir obert fins dissabte al vespre.

Diverses entitats com Alerta Solidària, CDR o Desobediència Civil, van convocar concentracions en protesta del que qualificaven de “detenció preventiva”. En tot cas, la policia encara té pendent prendre’ls declaració que s’espera que sigui al llarg d’aquest matí. Tot indica que es negaran a donar explicacions a la policia acollint-se al seu dret a no declarar. Posteriorment, haurien de ser conduïts al Jutjat de Guàrdia solsoní on se segueixen les perquisicions, un pas que es podria allargar fins dilluns.

Condemnes

Des d’Òmnium Cultural fins al secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, des de l’ANC a Desobediència Civil i diversos CDR d’arreu del Principat han expressat la seva condemna per les detencions i exigint la llibertat dels arrestats així com convocatòries de protesta davant la comissaria de La Verneda.