La Fiscalia demana jutjar per delictes de terrorisme els CDR de l’Operació Judes

La Fiscalia de l’Audiència Nacional ha presentat un escrit, amb data del passat 15 de juny, en la causa de l’Operació Judes contra suposats membres dels Comitès de Defensa de la República en una ràtzia policial el 23 de setembre de 2019. Un escrit amb que demana jutjar-los per diversos delictes de terrorisme un cop s’ha donat per tancada la instrucció. En concret, el ministeri fiscal ha aprofitat la fase processal que comporta el trasllat que per part de la sala es fa perquè el Fiscal o les parts acusadores mostrin o no la seva conformitat amb la interlocutòria de conclusió del sumari i sol·licitin el sobreseïment de l’assumpte o l’obertura de judici oral.

La fiscalia, a través d’aquest escrit, interessar l’obertura de judici oral contra vuit investigats per delictes de pertinença a organització terrorista dels arts 571 i 572.2 del Codi Penal, delicte de tinença, dipòsit i fabricació de substàncies o aparells explosius i inflamables o dels seus components, de caràcter terrorista, art 574.1 CP i delictes d’estralls, de caràcter terrorista i en grau de temptativa. Així mateix, contra quatre dels investigats per delicte de pertinença a organització terrorista dels arts 571 i 572.2 del Codi Penal. La Sala, un cop valori els escrits presentats, demanarà els escrits de qualificació.

Seu de l’Audiència Nacional espanyola, a Madrid / Europa Press

García Castellón, la clau

La nova fase processal arriba després que el magistrat instructor, Manuel García Castellón, dictaminés que els suposats membres del Comitè de Defensa de la República (CDR) processats podien ser jutjats per diferents delictes relacionats amb el terrorisme. De fet, va cloure la instrucció després d’una dotzena de clatellots per part de la sala d’apel·lacions per traslladar a les parts tota la instrucció utilitzada. En aquest context, el magistrat va tancar la instrucció sense deixar clar quines parts del sumari quedaven integrades en investigacions en altres causes judicials que fins ara eren secretes i a les quals les parts no havien tingut accés. Les defenses continuen considerant que el sumari s’ha tancat en fals i aposten pel seu arxivament.