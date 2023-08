Quatre detinguts al Solsonès per amenaces contra la Vuelta

Un total de quatre detencions. Aquest és el balanç provisional d’un operatiu de la Comissaria General d’Informació del Cos Nacional de Policia a la comarca del Solsonès aquest matí. Segons ha pogut saber El Món, les detencions s’han practicat en el context “d’amenaces contra La Vuelta España“, la carrera ciclista que passarà per Catalunya en els pròxims dies. L’operatiu, en el que no es descarten més detencions, es manté secret i no n’han transcendit cap detall sobre quin tipus d’amenaça suposava ni sobre l’organització que hauria orquestrat aquestes amenaces.

De moment, l’operació policia roman obert i sota secret decretat pel jutge instructor. Fonts oficials de la policia informen que en les pròximes hores s’anirà desllorigant la situació. La policia tampoc ha pogut informar del contingut de les amenaces ni el nivell de risc del seu acompliment. En qualsevol cas, els analistes de la policia consideren que hi havia prou motius de perill per avortar qualsevol perill en el pas de la carrera ciclista, l’etapa que va des de Súria (Bages) fins Arinsal, Andorra, on bona part del recorregut passa per la carretera de Solsona. Tampoc s’ha confirmat si el risc estava fonamentat en un possible atac jihadista o d’un altre grup extremista.

Vehicle del CNP/CNP

