Un detingut en una operació antiterrorista contra el jihadisme a Lleida

Operació policial a primera hora d’aquest matí per detenir un home a Lleida suposadament relacionat amb una trama jihadista. El Servei d’Informació de la Guàrdia Civil -de la Unitat Central Especial número 2– feia mesos que estava al darrere de la pista de l’arrestat i, finalment, en un operatiu desplegat aquest matí coordinat per l’Audiència Nacional, ha estat detingut. L’operació és conjunta amb la policia i els serveis d’informació del Marroc, segons ha informat l’institut armat a El Món.

A hores d’ara, la investigació es troba sota secret de sumari i l’institut armat no en dona detalls, ni de l’abast o de la capacitat operativa de l’arrestat. En tot cas, no es descarta que la detenció sigui per adoctrinament. Els agents de la Guàrdia Civil continuen l’escorcoll a la recerca de proves, més enllà de les recopilades durant la investigació. A les dotze del migdia l’operació continuava oberta i només constava un detingut, però no es descarten noves detencions.

La investigació s’ha fet en el marc del pla especial antiterrorista que marca la Directiva Nacional d’Intel·ligència, així com el nivell 4 sobre 5 d’alerta antiterrorista. De fet, s’ha aplicat el protocol habitual que ordena el Centre d’Intel·ligència contra el Terrorisme i el Crim Organitzat, el nucli dur de la informació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat. L’arrestat passarà en les pròximes hores a disposició judicial. En l’operatiu també hi han participat membres dels Grups de Reserva i Seguretat de la Guàrdia Civil que han donat cobertura a l’equip antiterrorista que ha dirigit les perquisicions.

Membres de la Guàrdia Civil durant l’arrest d’un sospitós/MdI

Un altre presumpte jihadista detingut a Girona

A principis de gener, una altra operació coordinada per la Comissaria General d’Informació de la Policia Nacional i l’FBI va acabar amb la detenció d’un altre presumpte jihadista a Girona. El detingut, de nacionalitat marroquina, va ser enviat al Jutjat Central número dos de l’Audiència Nacional acusat de terrorisme. La investigació va revelar que l’home es trobava en un “avançat procés de radicalització jihadista i comptava amb un perfil de gran violència i agressivitat”.